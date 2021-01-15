انت الان تتابع تفاصيل خبر الآن..استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021 بالرقم عبر billing.te.eg المصرية للاتصالات بالرقم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - وأنت في مكانك استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم بخطوات سهلة جداً عبر الموقع الإلكتروني لـ الشركة المصرية للاتصالات billing.te.eg الذي يضم مجموعة عديدة من الخدمات التي تهم المواطنين ويتم إنجازها عبر الانترنت بكل سهولة وسرعة، في إطار التقدم التكنولوجي في الكثير من المجالات التي حولت معظم الاستعلامات مثل الاستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي، فاتورة الكهرباء، فاتورة الغاز..وغيرهم عبر المواقع الخاصة لكل قطاع على حدى، فأصبح الأمر غاية السهولة عبر شبكة الانترنت وتخليص الإجراءات الهامة وأنت في مكانك إنجازاً في الوقت والجهد.

خدمات الشركة المصرية للاتصالات billing.te.eg

تقدم المصرية للاتصالات عدة خدمات إلكترونية منها خدمات الانترنت وتشمل (الموبايل – الرصيد – خدمات التليفون الأرضي – المكالمات الدولية – الترفيه – نقل الأرقام)..وأخرى، كما تقدم الشركة أنظمة الموبايل والباقات المتوفرة حالياً والتي يمكن اختيارها والتعرف عليها عبر الموقع أيضاً، بالإضافة إلى الانترنت المنزلي والعروض المقدمه عليه، فضلاً عن الأجهزة ذات الجودة العالية مثل الراوتر 4G، مودم USB، أجهزة موبايل، هواتف أرضية واكسسوارات، كل هذا من أجل توفير كافة الاحتياجات الضرورية لمواصلة مع الحياة السريعة، ضمن الخطة التي تسعى إليها الحكومة إلى تطوير كافة المجالات بأعلى تقنية رقمية، والتي تم تطبيقها من خلال تحميل تطبيق we على هاتفك الجوال للاستفادة الكاملة من الخدمات المتاحة.

استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021 بالرقم عبر billing.te.eg

موعد استحقاق فاتورة التليفون الأرضي اليوم الجمعة الموافق 15 يناير 2021م للنظام الربع سنوي الذي يتم كل ثلاثة أشهر، علماً بأن فترة السماح ممتدة لشهر كامل وبعدها يتم تطبيق العقوبات في حالة عدم السداد، فيما يوجد طرق سهلة وسريعة للدفع مثل (فوري – مصاري – أمان – خدماتي) أو من خلال أي فرع تابع للمصرية للاتصالات دون تحمل رسوم خدمة، أما عن الاستعلام عن الفاتورة فهي بالخطوات على النحو التالي:-