آية مدنى تتحدث لأول مرة فى مجلس النواب.. فيديو

آية مدنى - أرشيفية
قالت النائبة آية مدنى، عضو مجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى أول حديث لها بالبرلمان، ساردة سيرتها الذاتية:" أحرزت سبعة بطولات عالم، وتمكنت من الحصول على ميداليات ذهبية وفضية هذا إلى جانب الكؤوس والفضة، وشاركت فى 3 بطولات دولية، وكنت فى سن ال15.
آية مدنى
وتابعت عضو مجلس النواب، آية مدنى، شاركت فى دورة الألعاب بكين 2008، وحصلت على المركز السابع محققة الأفضلية،، وصلت لتصنيف أول عالم 2007 و 2008.
وأختتمت حديثها قائلة:" أترأس لجنة اللاعبين فى اللجنة الأولمبية المصرية، و أنا سفيرة فى السلام والرياضة، كما توليت عضو مجلس إدارة نادى الشمس، وعضو فى الاتحاد الدولى الخماسي الحديث، وسعيدة بوجودى بالمجلس.
أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الشباب والرياضة عن فوز النائب محمود عبده أحمد حسين، رئيسا للجنة الشباب والرياضة، عن حزب مستقبل وطن، محافظة بورسعيد.- سامر محمد أحمد التلاوى، وكيل لجنة الشباب والرياضة، عن حزب مستقبل وطن، عن محافظة المنوفية، ثروت محمد فكرى فؤاد على سويلم، وكيل لجنة الشباب والرياضة، مستقبل وطن، عن محافظة الشرقية. حسام السيد المتولى غالى، أمين سر لجنة الشباب والرياضة، معين من قبل رئيس الجمهورية.
النائب محمود حسين رئيسا للجنة الشباب والرياضة
وفقا للمادة (42)، تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان، وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية، ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.
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