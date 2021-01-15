آية مدنى تتحدث لأول مرة فى مجلس النواب.. فيديو

قالت النائبة آية مدنى، عضو مجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى أول حديث لها بالبرلمان، ساردة سيرتها الذاتية:" أحرزت سبعة بطولات عالم، وتمكنت من الحصول على ميداليات ذهبية وفضية هذا إلى جانب الكؤوس والفضة، وشاركت فى 3 بطولات دولية، وكنت فى سن ال15.

آية مدنى

وتابعت عضو مجلس النواب، آية مدنى، شاركت فى دورة الألعاب بكين 2008، وحصلت على المركز السابع محققة الأفضلية،، وصلت لتصنيف أول عالم 2007 و 2008.

وأختتمت حديثها قائلة:" أترأس لجنة اللاعبين فى اللجنة الأولمبية المصرية، و أنا سفيرة فى السلام والرياضة، كما توليت عضو مجلس إدارة نادى الشمس، وعضو فى الاتحاد الدولى الخماسي الحديث، وسعيدة بوجودى بالمجلس.