حسن عمر: اختيار المستشار حنفي جبالي إضافة نوعية كبيرة لمسيرة العمل البرلماني

هنأ النائب حسن عمر حسنين، عضو مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، بالفوز برئاسة مجلس النواب في فصله التشريعي الثاني، متمنياً له رئاسة ناجحة سديدة في موقعه النيابي والتشريعي الرفيع على قمة أعرق وأقدام البرلمانات العربية والعالمية .

حسن عمر: المستشار حنفى الجبالى قامة دستورية

وأكد « حسنين » في بيان له، أن المستشار الدكتور حنفي جبالي قامة دستورية كبيرة، وحظى بقبول وترحاب شديدين من قبل الشارع المصري، وكافة أعضاء البرلمان، قائلاً : " إن الخبرة الدستورية العريقة التي يتمتع بها، سواء على المستوى الأكاديمي، أو من خلال عطائه المتميز في السلك القضائي، وصولًا إلى رئاسته السابقة للمحكمة الدستورية العليا، ستمثل إضافة نوعية كبيرة لمسيرة العمل البرلماني في مصر " .

حسن عمر: انتخاب المستشار حنفى تؤكد الثقة الوطنية التامة

وأضاف عضو مجلس النواب، حسن عمر، أن انتخاب المستشار حنفى الجبالى، كرئيس لمجلس النواب بأغلبية الأعضاء تؤكد الثقة الوطنية التامة فيه وفِي رؤيته للتحديات والهموم التي يشعر بها الوطن، مشيداً بكلمته أمام البرلمان، حيث كانت شاملة جامعة للوطنية، وجائت كل مفرداتها لتعبر عن حب الوطن والتفاني في خدمته والدفاع عنه أمام الأعداء، وأكدت على تمسكه بإنجاز المهام الجسيمة الملقاة على عاتقه بالتعاون مع بقية أعضاء البرلمان.

وثمن حسن عمر حسنين، انتخاب النائب محمد أبو العنين، والنائب المستشار أحمد سعد الدين، وكيلين للمجلس، مهنئًا النائب اللواء طارق رضوان على فوزه برئاسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب أيمن أبو العلا، وكيلاً للجنة، والنائب محمد عبدالعزيز، وكيلاً للجنة، والنائب محمد تيسير مطر، امين سر اللجنة، مؤكداً أن اللجنة بهذه اللحمة تعد بداية عهد جديد لبرلمان راسخ، يتصدى لتحديات الوطن وهموم المواطنين، ويساند التجربة الرائدة في البناء التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويقوم بدوره الرقابي والتشريعي، ويحافظ على حق المصريين .