بريطانيا تحذر مواطنيها من السفر إلى البرازيل والبرتغال بسبب انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا

نوهت السلطات البريطانية، بالمخاطر التي يمكن أن يواجهها الكثير من مواطنيها عند السفر والتنقل وخاصة إلى كلًا من البرازيل والبرتغال، وذلك بسبب انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا.

السلطات الصحية البريطانية

كشف تقرير نشر فى موقع ديلي ستار، عن اعتماد أول منفذ ببريطانيا لبيع لقاحات فيروس كورونا للجمهور وفقًا للتسعيرة المقررة، حيث أعلنت السلطات الصحية البريطانية طرح اللقاحات المعتمدة بمنفذ يدعى Asda ، من خلال تخصيص مركز تطعيم جديد مكون من طاقم طبى يشرف على عملية البيع والشراء للقاحات المختلفة.

وأكدت السلطات الصحية البريطانية، أن هذا المنفذ سيوفر اللقاحات الواقية من فيروس كورونا للجمهور، في مركز تطعيم جديد مدته 12 ساعة، يأتى ذلك بعد أن اعتمدته هيئة الخدمات الصحية لطرح لقاحات فايزر ولقاح أكسفورد.

لقاح فيروس كورونا

كما أشار روجر بيرنلى، مدير متجر Asda، إلى أن تقديم تلك الخدمة المهمة تساعد المواطنين فى الوقاية من الإصابة بالفيروس فى ظل تصاعد منحى الإصابات، وتوجهات الحكومة فى تسريع إطلاق برنامج التطعيم.

الجدير بالذكر، أن فيروس كورونا انتشر بشكل سريع جدًا بعد ظهوره في أواخر ديسمبر عام 2019 المنصرم، ليؤرق العالم بأسره بأعراضه التي كان من شأنها حصد العديد من الأرواح، لتنقلب الحياه رأسًا على عقب بعد محاولات عديدة لجميع دول العالم التصدي لهذا الفيروس اللعين.