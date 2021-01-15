عمرو أبو السعود: أطالب بإغلاق كل حسابات المتطرفين أسوة بـ "ترامب"

طالب النائب عمرو أبو السعود، عضو مجلس الشيوخ، إدارة مواقع السوشيال ميديا « تويتر ، فيس بوك ، إنستجرام ، يوتيوب » بإغلاق كافة الحسابات التي تدعو للعنف والإرهاب، على خلفية قرارها الأخير بإغلاق الحسابات الخاصة بالرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وأخرها حذف اليوتيوب اليوم مقاطع الفيديو وغلق حسابه الخاص به على المنصة، بحجة أنها تحض على الكراهية .

عمرو أبو السعود: هناك آلاف الحسابات التى تدعوا للعنف

وقال عضو مجلس الشيوخ، عمرو أبو السعود، في بيان له اليوم :« هناك مئات بل آلاف الحسابات﻿ التي تدعو للعنف وتدعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة، لا تتوقف عن بث سمومها ودعواتها المأجورة ضد مصر من خلال حساباتهم ومنها الوهمية على منصات التواصل الإجتماعي »، متسائلاً: هل تتخذ إدارة هذه المواقع نفس الموقف مع هذه الحسابات مثلما حدث مع ترامب.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، عمرو أبو السعود، على ضرورة أن يكون هناك سياسات موحدة من إدارات مواقع التواصل الإجتماعي في رفض العنف والإرهاب والتطرف على مستوى العالم، وإتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من يتخذ هذه المنصات لبث الشغب والفرقة وإثارة الفتن والتعصب، مشدداً على عدم كيلهم بمكيالين، فمصر أكثر دول العالم محاربةً للإرهاب والتطرف، وعانت منه معاناة كبيرة، وخسرت بسببه الكثير من شهدائها الأبرار، وتكبدت بسبب دعوات العنف والتطرف والإرهاب على هذه المنصات خسائر مادية فادحة، لذا وجب على جميع إدارات مواقع السوشيال مديا أن تتحلى بالديمقراطية الحقيقة، وليست المزيفة، وأن تتخذ إجراءاتها تجاه كل حساب مخالف مثلما فعلت في أمريكا .

وأشار المهندس عمرو أبو السعود، عضو مجلس النواب، إلى أن ما قام بيه أنصار الإرهابية من دعوات تخريب وعنف، وما عانت منه مصر بسبب ويلات الإرهاب، وعلى الرغم من ذلك لم يتحرك المجتمع الدولي كله لمساندتها، إلا أنها في الوقت ذاته نجحت في القضاء عليه واقتلاعه من جذوره، بفضل قواتنا المسلحة، وعلى مرأى ومسمع من العالم كله إستخدم أعداء مصر منصاتهم وحساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي ضدها، لكن إرادة المصريين أبت إلا أن تكون أم الدنيا بخير وسلام .