اللجنة الطبية: إجراء 7205 تحليل كورونا للمشاركين بكأس العالم لكرة اليد

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، صور مختلفة للفريق الطبي أثناء تعقيم أماكن إقامة الفرق الرياضية المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، والذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 13 يناير حتى نهاية الشهر الحالي 31.

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وزارة الصحة تقدم خدماتها للاعبين مونديال كرة اليد 2021

وأكدت الوزارة أن اللجنة الطبية تقدم خدماتها الصحية لحوالي 806 من المشاركين بفنادق إقامة الوفود، مشيرة أنها أجرت 7205 تحليل "Pcr"، الخاص بفيروس كورونا المستجد منذ لحظة الاستقبال.

وزارة الصحة تكشف الخدمات المقدمة للمشاركين في مونديال اليد 2021

وكتبت وزارة الصحة ما قامت به اللجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد "مونديال اليد 2021"، قائلة" اللجنة قدمت الخدمة الطبية لـ 806 من المشاركين بفنادق إقامة الوفود، بجانب إجراء 7205 تحليل "pcr" لفيروس كورونا المستجد منذ بداية استقبال الوفود المشاركة وحتى اليوم".

إشادة عالمية بحفل إنطلاق بطولة العالم لكرة اليد 2021

يذكر أن بطولة كأس العالم لكرة اليد والتي تضم 32 منتخبًا انطلقت أمس الأربعاء في الصالة المغطاة لاستاد القاهرة بدون جمهور للمرة الأولى في تاريخها بسبب انتشار فيروس كورونا.

وفي نفس السياق وجهت أنظار العالم إتجاه مصر بعد نجاح حفل انطلاق النسخة الـ 27 من بطولة كأس العالم للرجال2021، حيث أشادت الصحف العالمي لمنظمي الحفل المصريين الذين نجحوا في ظهوره بشكل مبهر أمام العالم، في ظل الإجراءات الاحترازية الملتزمة بها البلاد لمواجهة فيروس كورونا، بجانب التزامهم بمتابعة اللاعبين والمشاركين في المونديال والاطمئنان على صحتهم بشكل دائم.