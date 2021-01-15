"حماية المصريين في الخارج" كتاب جديد للنائبة آيات الحداد

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، مؤلف "الحماية القانونية للمصريين في الخارج"، مؤخرا برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، ضمن موسوعة الثقافة القانونية، التي يشرف عليها الدكتور خالد القاضي، رئيس محكمة الاستئناف.

آيات الحداد: الكتاب يتركز فى بحث مشكلات المصريين بالخارج

وقد صرحت الدكتورة الحداد أن جوهر الكتاب يتركز في بحث مشكلات المصريين في الخارج نتاجًا لجملة من الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر، ولعل من بينها غلاء الأسعار وتدني مستوى المعيشة وزيادة معدلات البطالة في الداخل منذ بداية السبعينيات والتضخم ، مما حدا بالكثير من المصريين إلى الهجرة إلى الخارج ، إلا أن المهاجرين واجهوا كثيرًا من الصعوبات التي وصلت إلى حد إجبارهم على القيام بأعمال لا تتفق مع المبادئ العامة والقيم السائدة في شأن حقوق وواجبات العمال المهاجرين،فضًلا عن تعرضهم لعملية الإتجار بهم وإخضاعهم لظروف عمل قاسية بشروط أقل من شروط رعاية الدول الأخرى فضًلا عن تعرض الكثيرين منهم إلى السجن والاعتقال غير القانوني.

وأضافت الحداد أنه في الحديث عن إشكاليات الموضوع يجدر بنا أن نتطرق لتساؤل هام عن مدى مواءمة التشريعات المصرية مع أحكام الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر؟، مما يجعل هذا التساؤل ينتهي بنا إلى أن قبل التوقيع على أي اتفاقية نتساءل هل الأخذ بها قد يمثل مساسًا بالسيادة الوطنية المصرية أم لا يمثل مساسًا بها؟، وما دفعني إلى هذا التساؤل سبب واحد أن أولًا وأخيرًا ما يهمنا هو كيفية حماية الدولة المصرية ممثلة في مواطنيها ومصالحها المصرية في الداخل والخارج.

آيات الحداد: الكتاب يتضمن العديد من التوصيات المهمة

واختتمت الدكتورة آيات الحداد عضو مجلس النواب، تصريحها بأن الكتاب تضمن عددًا من التوصيات المهمة على مختلف الجوانب المتنوعة للموضوع، من أهمها تطوير نظام العدالة الجنائية في منع الجريمة على أساس ترشيد القوانين ، والإجراءات الجنائية وسياسات الأحكام القضائية وبدائل العقوبة ؛ ترشيدًا تدريجيًا مطردًا ، وإضفاء الطابع الإنساني عليها ؛ وذلك ضمن الإطار الشامل للعدالة الاجتماعية والطموحات المجتمعية ، وهو ما ستسعى لتحقيقه خلال ممارساتها البرلمانية في مجلس النواب في الفترة القادمة.