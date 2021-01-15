ريهام سعيد تثير الجدل بسبب حلقة مربية الكلاب

ريهام سعيد- ارشيفية
ريهام سعيد، الاعلامية التي اعتادت أن تثير حالة واسعة من الجدل حولها، بسبب حلقات برنامجها الشهير "صبايا الخير" المذاع على فضائية النهار، إلا أن في هذه المرة ضجت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بسبب السيدة التي تدعي "مها"، حيث ترعى 14 كلبًا في منزلها بحب وشغف.
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد ظهور ريهام سعيد برفقة السيدة التي تعيش بمفردها وترعى الكلاب، حيث نفرت ريهام من المنزل في وجود الكلاب به ورائحتهم الكريهة النفاذة.
ريهام سعيد تهاجم مربية الكلاب
تعاملت ريهام سعيدة مع السيدة التي تربي الكلاب بطريقة غير لائقة والتي كانت تعمل مضيفة طيران بـ "مصر للطيران" قبل خروجها على المعاش، وظهر منزلها بلا أثاث وبررت ذلك أن الكلاب يدمرون كل شيء، لكنها تتقبل منهم ما يفعلونه لحبها لهم.
وجهت ريهام حديث قاسي للسيدة قائلة: "انتي عايشه ومش بتضيقي من الريحة دي..ده انا هموت هيغم عليه..انتي مش مخلفة.. انتي زعلانه انك مخلتفتيش..انتي لو خلفتي كنتي هتربي ولاد..بتربي الكلاب عشان مخلفتيش".
أثارت أسئلتها حالة من الغضب العارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليشنوا هجومًا واسعًا على ريهام سعيد.
ريهام سعيد وحلقة الثعالب
لم تكن هذة المرة الأولى التي يهاجم الجمهور فيها ريهام سعيد بسبب الحيوانات، حيث شنت حملة هجوم عليها في ديسمبر عام 2020، بسبب حلقتها وهي تقوم بتعذيب ثعلب بعد صيده وتكبيله بطريقة وحشية.
وأثارت دموع الحيوان الصغير تعاطف الشعب المصري وطالبت بمقاطعة الإعلامية ريهام سعيد ومحاكمتها، وسرعان ما قدمت شبكة قنوات النهار اعتذارًا رسميًا للمشاهدين عن ما صدر في حلقة "صبايا الخبر" تقديم الإعلامية ريهام سعيد لحلقة تتضمن قضية صيد الحيوانات.
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