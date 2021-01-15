رابط وشروط التقديم لوظائف قطاع مكافحة المخدرات للنساء

زادت معدلات البحث من قبل المواطنات السعوديات عن مديرية مكافحة المخدرات، عقب إعلانها عن موعد التقديم والتسجيل في الوظائف الشاغرة لديها للكادر النسائي برتبة جندي.

وأوضحت المديرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التغريدات القصير"تويتر"، أن التقديم سيتم بشكل إلكتروني عبر منصة "ابشر للتوظيف"، موضحة أن استقبال طلبات التسجيل للوظائف المتاحة سيتم بعد انتهاء الإجازة الأسبوعية الجمعة والسبت ليبدأ خلال الفترة من يوم الأحد القادم الموافق 4 جماد ثان 1442 هـ/ 17 يناير 2021، ويستمر حتى الخميس الموافق 8 جمادى ثان 1442 هـ/ 21 يناير 2021.

رابط التقديم لوظائف مكافحة المخدرات



ونشرت المديرية الرابط الخاص بالتقديم وقالت:"فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة لمكافحة المخدرات للكادر النسائي برتبة جندي، وسوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد الموافق ٤\٦\١٤٤٢هـ وحتى يوم الخميس الموافق ٨\٦\١٤٤٢هـ على الرابط التالي: http://jobs.sa".

شروط التقديم لوظائف قطاع مكافحة المخدرات للنساء

. أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.. ألا تكون متزوجة من غير سعودي.. أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول.. أن تكون حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها ويفضل لشغل الوظائف من لديها مؤهل أعلى.. أن تكون حسنة السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة .. أن تكون بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بها سارية الصلاحية وقت التقديم.. أن تتسم باللياقة البدنية ، ويتناسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية .. ألا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية.. أن يتناسب مؤهلها مع المطلب للوظيفة.