وفاة كاهن كنيسة العذراء بمدينة نصر بكورونا

جدة - نرمين السيد - توفى القمص رويس يعقوب، اليوم الخميس، كاهن كنيسة العذراء مريم، والبابا أثناسيوس الرسولى بمدينة نصر.



جدة - نرمين السيد - توفى القمص رويس يعقوب، اليوم الخميس، كاهن كنيسة العذراء مريم، والبابا أثناسيوس الرسولى بمدينة نصر. وبحسب مصدر كنسى فإن الأب الراحل توفى متأثرًا عقب إصابته بفيروس كورونا.

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