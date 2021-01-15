صور .. وزيرا الأوقاف والآثار ومحافظ أسوان فى جولة بممشى سوق المدينة

جدة - نرمين السيد - أجرى محافظ أسوان ووزيرا الأوقاف والسياحة والآثار، جولة تفقدية بمدينة أسوان شملت تفقد ممشى سوق أسوان والتحدث إلى عدد من المواطنين والتجار الذين أشادوا بالتطوير الذى تشهده المنطقة والمدينة والمحافظة .





ويأتى ذلك بمناسبة مشاركة وزيرى الأوقاف والسياحة والآثار المحافظة فى عيدها القومى الخمسين. ويتم نقل شعائر صلاة الجمعة اليوم، بحضور أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار.

ويلقى خطبة الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عن فريضة الزكاة وأثرها فى تحقيق التكافل المجتمعى.

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