الأوقاف تواصل حملتها لتعقيم المساجد: علينا أن نواجه الشدائد بالأخذ بالأسباب

جدة - نرمين السيد - واصلت وزارة الأوقاف، حملاتها الموسعة لنظافة المساجد وتعقيمها فى جميع المديريات استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة اليوم، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.





يأتى ذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله عز وجل، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وإسهامًا فى الحد من انتشار فيروس كورونا. وأكد القطاع الدينى بالوزارة، أن على كل إنسان يحب وطنه أن يواجه الشدائد والصعاب بالأخذ بالأسباب والتفاؤل والأمل، والاجتهاد فى العمل والدعاء، والوزارة وجميع العاملين بها لا تدخر جهدًا فى خدمة المجتمع، وتذكير الناس بضرورة وأهمية الأخذ بالأسباب، وتعقيم المساجد وتطهيرها عقب كل صلاة.

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