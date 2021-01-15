هيئة كبار العلماء بالأزهر تهنئ على جمعة برئاسة اللجنة الدينية بالبرلمان 

جدة - نرمين السيد - هنأت هيئة كبار العلماء بالأزهر، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، العالم الجليل الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، مفتى الجمهورية السابق، بمناسبة اختياره رئيسًا للجنة الدينية بمجلس النواب.





ودعت الهيئة فى بيانها، اليوم الخميس، المولى "عز وجل" أن يوفقه ويكلل جهوده بالنجاح والسداد. وكان الدكتور على جمعة، وجه الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، داعيا الله أن يوفق رئيس الجمهورية فى الجهود التى يبذلها فى المجالات كافة.

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