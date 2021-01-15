بالأسماء .. حصول 16 إماما على رخصة الحاسب الآلى من أكاديمية الأوقاف

جدة - نرمين السيد - نشرت وزارة الأوقاف، على موقعها الإلكترونى، أسماء المجموعة السادسة عشرة من الخريجين الحاصلين على الرخصة الدولية للحاسب الآلى من مركز الحاسب الآلى بأكاديمية الأوقاف الدولية.





وقالت الوزارة، فى بيان لها، إن العدد بلغ 16 خريجًا، ليرتفع إجمالى خريجى المركز حتى الآن إلى 382 خريجًا. وأوضحت، أن ذلك يأتى فى إطار العمل على رفع كفاءة جميع العاملين بالوزارة من الأئمة والواعظات والإداريين، واستمرارًا لخطة الوزارة فى التدريب والتأهيل والتحول الرقمى وبخاصة فى مجال الحاسب الآلى والسوشيال ميديا والتسوق الرقمي.

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