فيديو .. الرئيس التنفيذى لـ سيمنز: تعلمت من السيسى درسا فى مهارات التفاوض

جدة - نرمين السيد - أكد جو كايسر، الرئيس التنفيذى لشركة سيمنز العالمية، أنه تعلم من الرئيس عبد الفتاح السيسى درسا فى مهارات التفاوض، مشيرا إلى أنه معروف عن الرئيس اهتمامه بالتفاصيل إلى جانب معرفته بجوهر الأمور.





وأضاف كايسر، خلال خلال لقاء لبرنامج يحدث فى مصر، الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر عبر قناة MBC مصر، أنه تشرف بنقل تحيات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل له أثناء اللقاء معه، إذ دعت الرئيس لزيارة البلاد وإجراء محادثات مستقبلية حول العلاقات الثنائية.

وقال إن مشروع القطار السريع سيوفر 15 ألف فرصة عمل فى البناء و2000 فرصة عمل دائمة فى المرحلة الأولى منه فقط. وشدد على أن القطار سيكون شبيهًا لما جرى تنفيذه فى ألمانيا، وبشكل أساسى أحدث قطار فائق السرعة فى ألمانيا.

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