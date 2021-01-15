بالأسماء .. افتتاح 16 مسجدا جديدا اليوم وصيانة وترميم 29

جدة - نرمين السيد - وأوضحت، أنه سيكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 (738) مسجدًا حتى تاريخه، وهي على النحو التالى:

وأكدت أن ذلك يأتى في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.