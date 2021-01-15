جدة - نرمين السيد - وأعربت مصر عن تضامنها الكامل مع الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة فى هذا الحادث الغادر. كما تقدمت مصر بصادق تعازيها لشعب الجزائر ولذوى الضحايا الأبرياء، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمُصابين

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر تدين حادث انفجار قنبلة محلية الصنع فى ولاية تبسة الجزائرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.