رياح وأتربة .. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم الجمعة : عظمى القاهرة 19

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الجمعة نهارا معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة مائل للبرودة على السواحل الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الغربية معتدلة على السواحل الشرقية .





طقس معتدل على شمال الصعيد والرياح معتدلة ، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والرياح معتدلة، حالة الطقس ليلا شديد البرودة على القاهرة والوجه البحرى بارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد امطار خفيفة (30% تقريبا) على مناطق من (البحيرة - كفر الشيخ – الدقهلية) على فترات متقطعة . أمطار خفيفة إلى متوسطة (40% تقريبا) على مناطق من (السلوم - مطروح - الاسكندرية - رشيد - بلطيم) على فترات متقطعة . نشاط رياح مثيرة للرمال والاتربة على السواحل الغربية . وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدل وإرتفاع الموج فيه من 1.27 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية جنوبية غربية . وبالنسبة لحالة البحرالاحمر تكون خفيف الى معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية: شمالية غربية . وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى القاهرة 19 11 الاسكندرية 20 12 وادى النطرون 19 12 طنطا 19 11 شبين الكوم 19 11 دمنهور 19 11 بلطيم 19 12 مطروح 18 12 السلوم 17 11 سيوة 18 11 بورسعيد 19 13 دمياط 18 12 الزقازيق 18 11 المنصورة 19 11 الاسماعيلية 20 13 السويس 20 13 العريش 18 11 رفح 17 11 رأس سدر 17 13 نخل 16 07 نويبع 19 18 طابا 20 17 كاترين 18 05 الطور 20 12 شرم الشيخ 24 16 الغردقة 25 16 مرسى علم 24 16 الفيوم 19 11 بنى سويف 19 10 المنيا 19 09 أسيوط 19 09 سوهاج 20 10 قنا 21 10 الأقصر 21 10 أسوان 23 11 ادفو 22 11 أبوسمبل 22 11 الوادى الجديد 23 12 شلاتين 24 15 ابو رماد 25 15 حلايب 24 15 رأس حدربة 23 15

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