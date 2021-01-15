اليوم وغدا.. الصحة: إطلاق قافلتين طبيتين بالبحر الأحمر وجنوب سيناء

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة يومي 15 و 16 يناير للكشف والعلاج مجانًا بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر. وتشمل التخصصات الطبية التى توفرها القوافل الطبية (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل). يشار الي أن القوافل الطبية الخاصة بمبادرة حياة كريمة تقوم بتوقيع الكشف المجاني ويتم تحويل الحالات الي التامين الصحي او نفقة الدولة .

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