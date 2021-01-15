هانى يونس ينشر تفاصيل تغذية ماكينة نقود مستشفى المطرية للعزل

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وأوضح يونس فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "فى تمام الثانية والنصف من مساء الخميس الموافق 14 يناير 2021 تلقت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة اتصالا من مدير مستشفى المطرية التعليمى يفيد فيها بعدم وجود نقدية بماكينة أحد البنوك بداخل المستشفى منذ 10 أيام وحتى تاريخه والمستشفى بكامل طاقمها الطبى والعاملين قاربت النقدية المتوفرة معهم على النفاذ".
وتابع: "أخذا فى الاعتبار عدم سهولة خروج أى من العاملين لصرف الراتب من خارج المستشفى، حيث إن المستشفى عزل، اتباعا ومراعاة للإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا".
وأوضح المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء: "يرجع التأخر فى تغذية ماكينة الصراف الآلى الموجودة بالمستشفى إلى احتياج ذلك لتوفير تدابير احترازية لعمال سيارة نقل الأموال، وهو مالم يكن متاحا فى ذلك الوقت، نظرا للضغط الشديد على طلب ذلك من عدة جهات وهناك ترتيب لتلك الأولويات لدى الشركة المسئولة عن تغذية الماكينات".
وتابع: "على الفور تم التواصل مع قطاع الرقابة والتفتيش بالبنك المركزى، الذى وجه البنك المسؤول لسرعة تدارك الأمر وتغذية الماكينة بعد توفير التدابير الاحترازية اللازمة وعناصر التعقيم الطبى، لمرافقة سيارة شركة تغذية الماكينات وتم توجيه سيارة لمقر المستشفى الساعة السابعة والنصف واستمرت المتابعة مع البنك المركزى ومدير المستشفى، حتى انتهاء الأمر وتقدم مدير المستشفى بالشكر لسرعة تقديم المساعدة فى وقت مناسب وتقديرا ودعما للجهود التى تبذلها الأطقم الطبية والتمريض وجميع العاملين بالمستشفى".
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