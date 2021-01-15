الرئيس السيسي لـ وفد سوداني رفيع المستوى: موقف مصر تجاه الخرطوم ثابت لن يتغير تحت أي ظرف

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الخميس، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني وذلك على رأس وفد سودانى رفيع وبحضور سامح شكري وزير الخارجية وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول "التباحث حول مسيرة العلاقات الثنائية بين الجانبين وسبل دفعها في كافة المجالات، وكذلك القضايا الإقليمية الراهنة".

وأكد الرئيس أن موقف مصر تجاه السودان الشقيق ينبع من الترابط التاريخي بين شعبي وادي النيل، وهو الموقف الذي لم ولن يتغير تحت أي ظرف، وطالما مثل نهجًا ثابتًا للسياسة المصرية على مدار الزمن.

كما اطلع الرئيس خلال اللقاء على على آخر مستجدات التوترات الحالية على الحدود السودانية الإثيوبية.