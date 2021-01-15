أسهل طريقة لشحن رصيد عداد الكهرباء من خلال المحمول.. اعرف التفاصيل

استعرض جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلكك،أسهل طريقة لشحن رصيد العداد مسبوق الدفع من خلال الهاتف المحمول بتقنية Nfc والتى تعتمد على خصم رصيد من الكروت البنكية "الفيزا" أو المحافظ الالكترونية وهى على النحو التالي:-

1- يجب التأكد من أن موبايلك يدعم خاصية Nfc، هو تغيير الكارت واستبداله بكارت NFC من شركة توزيع الكهرباء التابع لها.

2- أنواع الأبليكيشن الموجودة في السوق والتى من خلالها يتم الشحن من خلال الموبايل.

1ـــ shal gtpay

2ـــ my fawry

3ــ كهرباء خالص

3- إذا كان عداد الكهرباء جلوبال سيتم استخدام ابليكشن sahl gtpay و my fawry, وكهرباء خالص يتم استخدامها لباقى أنواع العدادات مسبوقة الدفع.

4- بعد تحميل التطبيق يجب اتباع الخطوات التالية:-

1ــ فتح الابليكيشن وتسجيل البيانات الخاصة بك.

2ــ قم بتحديد اختيارك postpaid or prepaid واسم الشركة التابع لها.

3ــ في حالة اختيار prepaid سيظهر لك "لو عايز تشحن" قم بوضع الكارت بظهر الموبايل لقراءة البيانات.

4- حدد المبلغ المطلوب للشحن.

5- اختار الدفع عبر الفيزا.

6-ستصلك رسالة بخصم المبلغ من رصيد الفيزا.

7- وبعدها قم بوضع الكارت مرة أخرى بظهر الموبايل لنقل الشحنة ثم وضع الكارت بالعداد.