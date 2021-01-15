انت الان تتابع تفاصيل خبر برودة شديدة وأمطار ورياح .. حالة الطقس اليوم الجمعة 15 يناير 2021 وصغرى القاهرة 11 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نشرت هيئة الأرصاد الجوية بيان حالة الطقس اليوم الجمعة 15 يناير 2021، وذكرت أنه من المتوقع أن يسود البلاد طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وحتى شمال الصعيد ، مائل للدفئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وأوضحت الهيئة أن الرؤية في الشبورة المائية ستقل صباحًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وتكون حالة البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب أما حالة البحر الاحمر فتكون خفيف إلى معتدل.

حالة الطقس اليوم الجمعة

وبالنسبة لارتفاع الموج على البحرين، فيكون ارتفاع الموج بالبحر المتوسط يتراوح مابين 1.75 متر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية تكون جنوبية غربية بينما ارتفاع الموج بالبحر الاحمر فيكون من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد، وخليج السويس والبحر الاحمر والقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد، وستشهد مناطق “السلوم ومطروح والإسكندرية ورفح والعريش وبورسعيد ودمياط وكفر الشيخ والدقهلية والبحيرة”، سقوط الأمطار متقطعة على مدار اليوم.

درجات الحرارة

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

المدينة درجة الحرارة الصغرى درجة الحرارة العظمى القاهرة 11 19 الإسكندرية 12 20 طنطا 11 19 دمنهور 11 19 مطروح 12 18 بورسعيد 13 19 الزقازيق 11 18 المنصورة 11 19 السويس 13 20 شرم الشيخ 16 24 نويبع 18 19 الغردقة 16 25 الفيوم 11 19 أسيوط 09 19 الأقصر 10 21 أسوان 11 23

بيان الأرصاد