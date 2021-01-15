تصريحات الرئيس بشأن السودان وقانون الأحوال الشخصية .. الأبرز فى صحف اليوم

جدة - نرمين السيد - ففى الأهرام قالت الصحيفة تحت عنوان "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: موقف مصر تجاه السودان الشقيق ثابت وتربطنا وحدة المصير" إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أن موقف مصر تجاه السودان الشقيق ينبع من الترابط التاريخى بين شعبى وادى النيل ، وهو الموقف الذى لم ولن يتغير تحت أى ظرف، وطالما مثل نهجاً ثابتاً للسياسة المصرية على مدار الزمن.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسى اليوم الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، عضو مجلس السيادة الانتقالى السوداني، الذى يزور مصر على وفد ضم كلاً من فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام، والفريق أول ركن جمال عبد المجيد مدير المخابرات العامة، والفريق ركن محمد الغالى أمين عام رئاسة الجمهورية، والسفير محمد إلياس الحاج السفير السودانى بالقاهرة، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، و عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن اللقاء استعرض مسيرة العلاقات الثنائية بين الجانبين وسبل دفعها فى مختلف المجالات، كما ناقش القضايا الإقليمية الراهنة محل الاهتمام المتبادل.

ورحب الرئيس السيسى بالفريق أول ركن شمس الدين كباشى بالقاهرة، وطلب نقل تحياته إلى أخيه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، كما أعرب عن التطلع لمواصلة التعاون والتنسيق مع السودان الشقيق فى مختلف الملفات محل الاهتمام المتبادل، وذلك تعزيزاً للروابط الأزلية بين مصر والسودان، ووحدة المصير والمصلحة المشتركة.

أما فى الشأن الرياضى فقالت الأهرام تحت عنوان " منتخب اليد يستعد لمواجهة مقدونيا غدا .. 8 مباريات نارية فى مونديال اليوم وتعقيم شامل للصالات " إن المنتخب الوطنى العراقى اليوم اللمسات النهائية لمواجهة نظيره المقدونى غدا على صالة استاد القاهرة فى النحطة الثانية للمجموعة السابعة لبطولة العالم التى تستضيفها مصر ، حيث يحرص الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة الإسبانى باروندو جارسيا على علاج بعض الأخطاء فى مباراة تشيلى ، التى حسمها الفراعنة لمصلحتهم 35 / 29 بينما يشهد اليوم ثمانى مباريات قوية فى البطولة.

بينما قالت الأخبار تحت عنوان : ":"تﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻰ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ .. ﺍلشركاﺕ ﺍﻟﻤصرية ﺗستكمل البنية التحتية .. والألمانية تورد العربات والجرارات إن اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺪﺑﻮﻟﻲ، رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، شهد ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑين وزارة اﻟﻨﻘﻞ ممثلة ﻓﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻸﻧﻔﺎق وﺷﺮﻛﺔ ﺳﻴﻤﻨﺰ اﻟﻌﺎلمية؛ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻰ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﺑﻄﻮل 1000 ﻛﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى الجمهورﻳﺔ، وﺑﺘﻜﻠﻔﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ 360 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻊ اﻟﺒﺪء اﻟﻔﻮرى ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ الخط اﻟﺬى ﺳﻴﺮﺑﻂ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌين اﻟﺴﺨﻨﺔ بمدﻳﻨﺔ اﻟﻌﻠﻤين الجدﻳﺪة ﻣﺮوراً ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ الجدﻳﺪة.

وﺣﻀﺮ ﻣﺮاﺳﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ المهندس ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻮزﻳﺮ، وزﻳﺮ اﻟﻨﻘﻞ، وﺟﻮ ﻛﺎﻳﺴﺮ، اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬى ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﻴﻤﻨﺰ، وروﻻﻧﺪ ﺑﻮش، اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬى ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ، ووﻗﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻦ الجاﻧﺐ المصرى اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺼﺎم واﻟﻲ، رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻸﻧﻔﺎق، وﻋﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻴﻤﻨﺰ ﻣﺎﻳﻜﻞ ﺑﻴﺘﺮ، اﻟﻌﻀﻮ المنتدب ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.

وأﻛﺪ وزﻳﺮ اﻟﻨﻘﻞ أن ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺟﺎءت ﺑﻌﺪ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻧﺘﻬﺖ ﺑﻌﺪ ﻟﻘﺎء ممثلى اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻲ، ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﻄﺮﻓين ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط ممتازة ، ﺑﻔﻜﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻰ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

وتحت عنوان "ﺑﺪﺀ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺪﻓﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻤﻨﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ ﺑﻌﺪ ﻏﺪ.. "الوزراء " يوافق مبدئيا على مشروع قانون الأحوال الشخصية ، قالت صحيفة الأخبار إن الدكتورة ﻫﺎﻟﺔ اﻟﺴﻌﻴﺪ وزﻳﺮة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ أعلنت أﻧﻪ ﺳﻴﺒﺪأ ﺑﻌﺪ ﻏﺪ ﺻﺮف اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎلمرﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺮ المنتظمة اﻟـﺘـﻰ ﻛﻠﻒ ﺑﻬﺎ اﻟـﺮئيس ﻋﺒﺪ اﻟــﻔــﺘــﺎح اﻟﺴﻴﺴﻰ ﻟــﺪﻋــﻢ اﻟـﻌـﻤـﺎﻟـﺔ ﻏﻴﺮ المنتظمة لمواﺟﻬﺔ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ.. ﺟﺎء ذﻟﻚ ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء أﻣﺲ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ د. ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺪﺑﻮﻟﻰ.

وواﻓﻖ المجلس ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻔﺘﺢ اﻋﺘﻤﺎد إﺿﺎﻓﻰ ﺑﺎلموازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ الماﻟﻴﺔ الحالية بملبغ ٢ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ، دﻋﻤﺎً ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدى. ﻛﻤﺎ واﻓﻖ المجلس ﻣﻦ ﺣﻴﺚ المبدأ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺑـﺈﺻـﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣــﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﻳُﻌﺎد اﻟﻌﺮض اﻷﺳﺒﻮع المقبل ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺘﻰ ﺑﻬﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﻬﺪف المواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺼﻮرة ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ.

وواﻓــﻖ المـﺠــﻠــﺲ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺸﺮوع ﻗــﺮار رﺋﻴﺲ الجمـﻬﻮرﻳﺔ، والخاص ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ تموﻳـﻞ بين ﻣﺼﺮ واﻟــﺼــﻨــﺪوق اﻟﻜﻮﻳﺘﻰ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، بمبلغ ٥ ﻣﻼﻳين و500 أﻟـﻒ دﻳﻨﺎر ﻛﻮﻳﺘﻰ، ﺑﺸﺄن ﻣﺸﺮوع إﻧﺸﺎء ﻣﺤﻄﺘﻰ تحـﻠﻴﺔ ﻣﻴﺎه ﺑﺤﺮ ﻓﻰ ﻣﺪﻳﻨﺘﻰ رﻓــﺢ الجــﺪﻳــﺪة، وﺑﺌﺮ اﻟﻌﺒﺪ الجـﺪﻳــﺪة، والمــﻮﻗــﻊ ﻓـﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓـﻰ 23 نوﻓﻤﺒﺮ الماﺿﻰ.

فيما تناولت صحيفة الجمهورية تهنئة رئيس الوزراء للنواب .. ونوجيه أعضاء الحكومة بالالتزام بحضور الجلسات والتواصل والتنسيق مع المجلس.. وتصريحات وزارة الصحة: تراجع إصابات كورونا 11% الأسبوع الحالى.

وقالت الجمهورية ان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استهل اجتماع الحكومة اليوم، بتوجيه التهنئة إلى المستشار حنفى جبالى، على انتخابه رئيساً لمجلس النواب، كما هنأ وكيلى المجلس على اختيارهما، مؤكداً أن الجلسات التى عقدتها غرفة البرلمان خلال الأيام الماضية عكست الوجه الحضارى لمصر، ومؤسساتها العريقة.

ووجه رئيس الوزراء، أعضاء الحكومة، بالتواصل الكامل مع مجلس النواب، وزيادة أطر التعاون والتنسيق، مع الالتزام بالحضور إلى البرلمان، بما يحقق الخير والصالح لوطننا، من خلال التكاتف بين مؤسسات الدولة.

وخلال الاجتماع، نوه رئيس الوزراء، إلى تشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لحفل افتتاح بطولة العالم لكرة اليد للرجال فى نسختها الـ 27، والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري، والاعلان عن انطلاق فعالياتها.

وفى هذا الصدد، تقدم رئيس الوزراء، بالشكر لوزير الشباب والرياضة واللجنة المنظمة للبطولة، على ما شهدناه من تنظيم وإعداد جيد للبطولة، مشيداً بالجهد المبذول من جانب كافة الجهات المعنية، فى ظل ظروف عالمية صعبة ومعقدة تتعلق بانتشار فيروس كورونا، مؤكداً على أن هذا الجهد والتعاون الذى تم بين تلك الجهات عكس وجه مصر الحضارى المشرق.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تقريرا حول جهود مواجهة فيروس "كورونا"، وموقف الإصابات والحالات التى تم شفاؤها، وكذا معدل الوفيات.

وقالت الوزيرة: إن نسبة المصابين بفيروس "كورونا" خلال الأسبوع الحالى تراجعت بنسبة 11% مقارنة بالأسبوع الماضي، كما عرضت فى الوقت نفسه التطورات الدولية بشأن فيروس "كورونا".

ولفتت الوزيرة، إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت خلال الفترة من أغسطس 2020 – يناير 2021 بعقد 126 برنامجا تدريبيا وورشة عمل (فعلى وافتراضي)، تم خلالها تدريب 31.895 طاقما طبيا مدربا، حيث تم استهداف مديرى المستشفيات، والأطباء البشريين، وفرق التمريض، والصيادلة، وكذلك فرق الترصد.