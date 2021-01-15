القوى العاملة: بدء التدريب على الوحدات المتنقلة بدمياط ضمن حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - بدأت مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط، اليوم الجمعة، التدريب على الوحدة المتنقلة بقرية أبو راشد مركز كفر سعد، على مهن الخياطة، والسباكة، والكهرباء، ضمن المرحلة الرابعة من مبادرة حياة كريمة، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.





يأتى ذلك فى إطار الـ 14 وحدة تدريب المتنقلة التى أطلقها وزير القوى العاملة محمد سعفان فى قرى ونجوع محافظات "الجيزة، وبورسعيد، والبحر الأحمر، والغربية، والمنوفية، والشرقية، وبنى سويف، ودمياط، والإسماعيلية ، وجنوب سيناء".

وأوضحت منى الأطروشى مدير مديرية القوى العاملة بدمياط أن التدريب على مهن الخياطة بدأ بـ 10 متدربات ، وجارى تجهيز دورتين تدريبيتين على مهنتى السباكة الصحية، وكهرباء المنازل.

وقالت الأطروشى إنه سيتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية باستمرار والتى بدأت بتخفيض عدد المتدربات فى الدورة الواحدة إلى 10 متدربات فقط وتسليمهم الكمامات والكحول، فضلا عن توقيع الكشف الطبى على المتدربين قبل الالتحاق بالدورات التدريبية، والتأمين على المتدربين ضد إصابات العمل وتسليمهم جميع الأدوات الكتابية التى يحتاجها المتدرب فى أثناء التدريب.

ولفتت إلى أن الدورة مدتها 30 يوما بمعرفة مدربين مؤهلين حاصلين على أعلى درجات الخبرة وسيتم عقد امتحان نهاية الفترة والفائز بالمركز الأول والثانى سيحصلون على ماكينة خياطة وشنطة عدة لأعمال السباكة والكهرباء.

وأشارت إلى أن التدريب على مهنة التفصيل والخياطة يتم لمدة 150 ساعة تدريبية، والكهرباء والسباكة كل مهنة لمدة 60 ساعة تدريبية، وذلك بمدربين على أعلى مستوى بعد اختبارهم عن طريق المختصين بالإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة.