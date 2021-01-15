تحصيل 1.2 مليون جنيه مستحقات 3 عمال مصريين بالسعودية

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح فى تسوية مشكلة 3 عمال مصريين وديا وبلغت إجمالى مستحقاتهم 295 ألفا و337 ريالا سعوديا، أى ما يوازى مليون 210 آلاف و881 جنيها مصرياً تقريبا.





وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مستحقات 3 عمال هم : "أحمد .ف. ر." و"حسن. م.أ" و"هيثم م. م.م"، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وبتوجيه من الملحق العمالى وليد عبد الرازق رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، قام الملحق العمالى عبد الحليم محمود لبيب بالتفاوض لمدة استمرت أكثر من 10 شهور مع الكفيل شركة اتحاد الافندى بجده لصرف مستحقات المحاسب "أحمد.ف.ر" البالغة 198 ألف ريال على 4 دفعات، وكذلك مع الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية بينبع لصرف مستحقات "حسن.م.أ" البالغة 66850 ريال ، فضلا عن مستحقات "هيثم.م.م." البالغة 30487 ريال لدى مؤسسة اللياقة والمرح للمقاولات بجده وتم تحويل المبلغ إلى الحساب البنكى المسجل فى طلبه.

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