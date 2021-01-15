فيديو- بنبنى لبكرة.. الإنتاج الحربى تستعرض جهود إعادة استخدام المياه

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة الإنتاج الحربى الفيديو الرابع من حملة "بنبنى لبكرة"، وهى حملة إعلامية أطلقتها الوزارة ليتم من خلالها استعراض لمحات من المشروعات التى تشارك فى تنفيذها وتعكس مساهمتها فى التنمية الشاملة بالدولة، وتستهدف "بنبنى لبكرة" جذب الشباب للتعرف على بعض أنشطة "الإنتاج الحربى" من خلال فيديوهات لا تتعدى مدتها دقيقة.





وخلال الفيديو الرابع للحملة تم الإشارة إلى أن وزارة الإنتاج الحربى تعمل على إعادة استخدام المياه الرمادية والتى هى ناتج صرف المياه من الأحواض والمغاسل وأحواض الاستحمام والغسالات والمطابخ والمصارف الأرضية. كما تم التنويه فى الفيديو الرابع من حملة "بنبنى لبكرة" إلى أنه سيتم استخدام المياه الرمادية بعد معالجتها فى تغذية صناديق الطرد فى دورات المياه بالمساجد والمستشفيات والمبانى الإدارية ورى الحدائق والمساحات الخضراء وإعداد الخلطات الخرسانية وغسيل السيارات وأغراض التبريد فى محطات الطاقة ومكافحة الحرائق، كما سيتم البدء بالمركز الطبى للإنتاج الحربى بحلوان كبداية لتنفيذ المشروع ثم التعميم على كل المبانى الحكومية والإدارية والمستشفيات الحكومية والأماكن الدينية.

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