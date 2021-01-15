إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بعد تحسن الأحوال الجوية

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء في تمام الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الجمعة، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح وتم استئناف الحركة الملاحية والأنشطة البحرية بالميناء .
وأكدت الهيئة، انتظام الحركة الملاحية وأعمال الشحن والتفريغ بموانىء الهيئة بالثلاث محافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء وأنها تسير بصورة طبيعية ويتم المتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للأحوال الجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة .
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