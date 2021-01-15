الأرصاد: موجة غير مستقرة تضرب البلاد.. عواصف ترابية وأمطار لمدة 4 أيام

تشهد الأحوال الجوية، موجة من عدم الاستقرار على البلاد في حالة الطقس خلال الأيام القادمة اعتبارا من غدا السبت ويوم الثلاثاء المقبل، حيث يكون هناك فرص لسقوط الأمطار على عدة مناطق مختلفة بالجمهورية، يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على الطرق.
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون هناك أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة، ذلك يومي السبت والأحد، يصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.
أما يومي الاثنين والثلاثاء، تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، يصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للأتربة، وتعاود نشاط الشبورة في الظهور على الطرق مجددًا يوم الثلاثاء، تكون كثيفة صباحا على الطرق بمناطق القاهرة والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.
وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الجمعة، يكون معتدل على القاهرة والوجه البحري نهارا شديد البرودة ليلا، يصاحبه أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال الوجه البحري والرياح معتدلة.
ويكون الطقس مائل للبرودة نهارا على السواحل الشمالية بارد ليلا يصاحبه أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.
ويبقى الطقس معتدل على شمال الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.
وحول درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الجمعة، على القاهرة والوجه البحري 19 للعظمى والصغرى 11، السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 12، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 23 للعظمى والصغرى 16، وعلى شمال الصعيد 20 للعظمى والصغرى 9، وجنوب الصعيد 23 للعظمى والصغرى 10.
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