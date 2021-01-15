جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد بتعيين 716 شابا فى منشآت القطاع الخاص من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، منهم 150 من ذوى القدرات، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 1330 شابا منهم 46 من ذوى الإحتياجات الخاصة، فضلا عن إستخراج 472 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة.





وأضاف وزير القوى العاملة أن المديرية تلقت فى مجال علاقات العمل 162 شكوى ، تم تسوية شكوتين، وحفظ 113 منها، وإحالة 17 شكوى للمحكمة العمالية، ومازالت 30 شكوى تحت البحث والدراسة، كما قامت المديرية بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم إجتماعياً وصحيا، إذ تم صرف 13 ألف جنيه لـ 6 عمال منحة مولود ، ومنحتين وفاة بمبلغ 20 ألف جنيه، و5 آلاف جنيه كرعاية صحية لعامل آخر، فضلا عن إستخراج 150 شهادة "أمان" كل واحدة بمبلغ 500 جنيه وتسليمهم للعمال المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة. وأشار السيد السنجابى مدير المديرية فى تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال شهر ديسمبر الماضى، إلى أن المديرية قامت بالتفتيش من خلال مكاتب التفتيش العمالى على 468 منشأة، دورى نهارى وحملات، وأسفر عن تحرير 52 محضراً عماليا، وعقد ندوتان توعية، فضلا عن التفتيش على 114 منشأة من مكاتب السلامة والصحة المهنية، وأسفر عن تحرير 22 محضرا أخرى مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، وعقد 13 ندوة توعية وصل عدد المستفيدين منها 120 مستفيدا فى مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وأنواع المخاطر التى يواجهها العمال وطرق الوقاية منها والمادة 134 من قانون رقم 12 لسنة 2003 بخصوص لجان السلامة المهنية والجهاز الوظيفى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منهم 150 من ذوى القدرات.. القوى العاملة: تعيين 716 شابا ببورسعيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.