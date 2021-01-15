النيابة تعلن عن حاجتها لوظائف عن طريق النقل

جدة - نرمين السيد - وأعلنت النيابة عن حاجتها لنقل عدد من العاملين للعمل بالنيابة العامة بدرجاتهم المالية بمختلف محافظات الجمهورية. وتضمنت الطلبات باحثا بالدرجات التخصصية الدرجة الثانية والثالثة على أن يجيد المتقدم العمل على الحاسب الآلى واجتياز جميع الاختبارات والمقابلات الشخصية على أن يكون مؤهلًا عال مناسبًا.. كما تضمنت الطلبات كاتبًا بالدرجات الكتابية بالدرجة الثالثة والرابعة.

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