الرئيس السيسي راعيًا لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"

حظي مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهو المؤتمر الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة والإنتاج الحربي والتخطيط وقطاع الأعمال العام وكذلك الهيئة العربية للتصنيع.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن رعاية الرئيس للمؤتمر تزيده تشريفًا، وتؤكد على رغبة مصر في النهوض بقطاع الصناعة.

وقالت مكرم إن الرئيس كان دومًا حريصًا على إضفاء رعايته للنسخ الخمس السابقة للمؤتمر، والذي يعتبر المؤتمر الحالي هو النسخة السادسة له، مشيرة إلى أن هذه المؤتمرات تأتي ضمن تكليفات الرئيس للحكومة بربط علماء مصر وأصحاب الإنجازات الدولية بقضايا الوطن ومشكلاته والاستعانة بهم في حل هذه القضايا والمشكلات، وفي تطوير حياة المصريين بجميع المجالات، وفقًا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030".

وأضافت وزيرة الهجرة أنه نتيجة لانتشار جائحة كورونا "كوفيد-19"، فقد تم عقد عدد من الندوات الحوارية التحضيرية للمؤتمر عبر تقنية الفيديوكونفرانس في عدة مجالات أولها لمناقشة "الاستثمار الصناعي وتحديات الاقتصاد المصري"، والثانية لمناقشة "صناعة الغزل والنسيج"، والثالثة لمناقشة "توطين صناعة السيارات في مصر" بمشاركة العلماء والخبراء المصريين الذين حققوا إنجازات كبيرة في مجال الصناعة بكافة أشكالها، وأيضا بالتنسيق والتعاون مع وزراء "التجارة والصناعة و والإنتاج الحربي والتخطيط وقطاع الأعمال العام"، وكذلك السيد رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بجانب مشاركة السادة المعنيين بموضوع الندوة من خبرائنا في الداخل والغرف التجارية ورجال الصناعة، مشيرة إلى أن الندوات التحضيرية مستمرة حتى انعقاد المؤتمر في "مارس - أبريل" المقبل.

وأوضحت الوزيرة أن قرار وزارة الهجرة بعقد هذا المؤتمر جاء نتيجة الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة وقيادتها بقطاع الصناعة للنهوض به، والذي يعد من أهم العوامل لتحقيق التنمية للاقتصاد المصري والدولة المصرية بشكل عام.

وقد انعقدت النسخة الأولى للمؤتمر في ديسمبر 2016 بمدينة الغردقة تحت عنوان "مصر تستطيع بعلمائها وخبرائها" وحضره 30 عالما وخبيرا مصريا ممن هاجروا للخارج وحققوا نجاحات في مجالات عديدة.

واستضافت القاهرة النسخة الثانية للمؤتمر في يوليو 2017 تحت عنوان " مصر تستطيع بالتاء المربوطة" بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وخصصت دورته للاستعانة بنابهات مصر في الخارج تماشيا مع إعلان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي 2017 عاما للمرأة المصرية، وحضره 32 من نابهات وعالمات مصر في الخارج.

أما النسخة الثالثة، فاستضافتها مدينة الأقصر في فبراير 2018 تحت عنوان "مصر تستطيع بأبناء النيل"، وتخصصت هذه النسخة في مجال تحقيق التنمية العمرانية الشاملة للريف المصري وحسن إدارة الموارد المائية، وحضره 23 من العلماء المصريين بالخارج في مجالات الزراعة والري وتكنولوجيا إدارة الموارد المائية، وقد حظيت النسخ الثلاث للمؤتمر برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

فيما عقدت النسخة الرابعة، بمدينة الغردقة في ديسمبر ٢٠١٨ تحت عنوان "مصر تستطيع بالتعليم" بمشاركة ٢٨ من خبرائنا بالخارج وبالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، لمناقشة ملف التعليم في مصر ووضع التصورات الكفيلة بضمان نظام تعليمي يساهم في بناء مواطن متحضر يواكب أساليب الحياة الحديثة مع التمسك بالقيم الدينية الوسطية والموروثات الثقافية الأصيلة.

وبمشاركة ٦٥ خبيرا، انعقدت النسخة الخامسة للمؤتمر في أكتوبر ٢٠١٩ بالقاهرة تحت عنوان "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" بالتعاون مع وزارة التخطيط، لمناقشة دعم التواجد المصري على خريطة الاستثمار العالمية، كما ناقش الترويج لخريطة مصر الاستثمارية في القطاعات الواعدة بمختلف المجالات، واستعراض التجارب الناجحة للمستثمرين وآلية تطبيقها في مصر.