انت الان تتابع تفاصيل خبر بارد إلى شديد البرودة وأمطار .. بيان الأرصاد لحالة الطقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة على المدن والمحافظات المصرية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تنبأ خبراء هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس اليوم الجمعة أن يسود اليوم طقس مائل للبرودة علي السواحل الشمالية، معتدل علي الوجه البحري والقاهرة حتي شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، بارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد ليلًا.

حالة الطقس اليوم الجمعة

وذكرت الأرصاد أن بعض المناطق من شمال البلاد ستشهد تكون الشبورة المائية خلال الصباح الباكر، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة علي السواحل الشمالية الغربية، وفي مناطق أخري من البلاد يصاحبها سقوط أمطار مثل “كفر الشيخ والدقهلية والبحيرة ومطروح والسلوم والإسكندرية وبلطيم ورشيد”، وتنشط الرياح علي المنطقه الشمالية، تنشط الرياح علي جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتشدد الرياح علي خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلي عدم إنتظام الملاحة البحرية.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

يسود البحر المتوسط حالة بين الاعتدال والاضطراب، وترتفع الأمواج مابين متر ونصف الي مترين، بينما يسود البحر الأحمر مناخ معتدل،وترتفع فيه الامواج من المتر ونصف حتى المترين.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 19 – 11

الإسكندرية 20 -12

طنطا 19- 11

دمنهور 19 – 11

مطروح 18 – 12

سيوة 18 – 11

دمياط 18 – 12

الممنصورة 19 – 11

الإسماعيلية 20 13

نخل 16 – 07

شرم الشيخ 24 16

الغردقة 25 16

مرسى علم 24 16

الفيوم 19 11

المنيا 19 09

أسوان 23 11

الأقصر 21 10

بيان الأرصاد الجوية