انت الان تتابع تفاصيل خبر الجنيه المصري مقابل الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 15 يناير 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عاود الجنيه المصري في الفترة الماضية إلى التعافي من جديد، وبدا هذا واضحًا في سعره أمام العملات الأجنبية، حيث تراجعت العملة كثيرًا وقت قرار تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف مما أدى الى ضعف العملة المحلية ووصول الدولار أمام الجنيه إلى 20 جنيه في فترة ماضية، وبفضل انتعاش السياحة والتحويلات التي قام بها المصريون بالخارج، على مدار السنوات الثلاثة الماضية، تمكن الاقتصاد المصري من التعافي من قرارات الإصلاح الأخيرة.

الجنيه المصري مقابل الدولار

سجل متوسط سعر الجنيه المصري أمام العملة الخضراء اليوم الجمعة الأسعار التالية:

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك المركزي 15.62 جنيه 15.72 جنيه العقاري المصري العربي 15.63 جنيه 15.73 جنيه الكويت الوطني 15.63 جنيه 15.73 جنيه الإمارات دبي 15.63 جنيه 15.73 جنيه الأهلي المتحد 15.63 جنيه 15.73 جنيه مصرف أبوظبي الإسلامي 15.63 جنيه 15.73 جنيه المصري الخليجي 15.63 جنيه 15.73 جنيه التعمير والإسكان 15.63 جنيه 15.73 جنيه البنك الأهلي 15.61 جنيه 15.71 جنيه بنك مصر 15.61 جنيه 15.71 جنيه البنك الأهلي اليوناني 15.60 جنيه 15.70 جنيه

أعلى سعر شراء للدولار

سجل سعر الدولار اليوم أعلى سعر شراء في 17 بنك منها “الكويت الوطني والمصري العربي والإمارات دبي الوطني والأهلي المتحد والمشرق والمصري الخليجي وأبوظبي الإسلامي والتعمير والإسكان”.

بينما سجل البنك الأهلي اليوناني اليوم أقل سعر للدولار، عند مستوى 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.

أسعار العملات مقابل الجنيه

وجاءت أسعار العملات مقابل الجنيه المصري ووفقا لشاشة التداول كالتالي: