بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الجامع بمدينة أسوان

جدة - نرمين السيد - وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة، تحت عنوان "فريضة الزكاة وأثرها فى تحقيق التوازن المجتمعى". وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد وقتها عن عشر دقائق للخطبتين "الأولى والثانية" مراعاة للظروف الراهنة، مؤكدة ثقتها في سعة الأفق العلمى والفكرى للأئمة، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

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