سعفان يتابع إجراءات السلامة للوقاية من كورونا بمصانع الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، توجيهات لمديرى مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة بالمتابعة الدورية على مدار الأسبوع للمصانع والمنشآت للتأكد من تطبيق إجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19)، فضلا عن متابعة تقديم الخدمات للمواطنين على الوجه الأكمل، وضرورة استيفاء نسبة تعيين ذوى الهمم ودمجهم بآليات العمل بالمصانع للحصول على أفضل ما لديهم من قدرات وإبداعات.





وتابع ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، وفقا لبيان صحفى، المكاتب التابعة للمديرية للتأكد من تطبيق إجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا وأهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية والالتزام بها، ومتابعة حسن تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه، كما قام بزيارة منطقة القوى العاملة برج العرب، حيث تفقد مكاتب التشغيل والتفتيش، وعلاقات العمل بالمنطقة.

كما زار بعض الشركات بالمنطقة الصناعية بمدينة برج العرب بدأت بشركة سمرمون للصناعات الغذائية، حيث كان استقباله المهندس هانى المنشاوى رئيس مجلس إدارة الشركة وعضو جمعية رجال الأعمال، وتم مناقشة سبل التعاون بين المديرية والشركة فى المجال العمالى، وتم متابعة تشغيل العمالة ، وبحث المشكلات التى تواجه هذه الصناعة، وأهمية صناعة الاستزراع السمكى، والتى تحتل فيها مصر حاليا المركز السادس عالميا لوجود عائد مادى كبير من هذه الصناعة وتم الاتفاق على تدريب الشباب الخريجين على هذه الصناعة.

وامتدت الجولة لتشمل زيارة شركة فاركو بى للصناعات الدوائية، حيث التقى مدير المديرية الدكتورة وفاء خالد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة، والدكتورة منى زكريا مدير عام المصانع، وياسمين سلامة مدير الموارد البشرية، ومصطفى ربيع مدير تشغيل الموارد البشرية، والعميد عماد الشعراوى مدير السلامة والصحة المهنية بالمصنع، ومحمد السيد المدير الادارى بالشركة، وتم مناقشة حقوق العمال والتأكد من حصولهم على كافة مستحقاتهم خاصة فى ظل الأزمة الحالية لجائحة كورونا.

كما تم التأكيد على ضرورة استيفاء نسبة تعيين ذوى الهمم، وأهمية دمجهم بآليات العمل بالمصانع للحصول على أفضل ما لديهم من قدرات وإبداعات قد تفوق فى كثير من الأحيان قدرات الاصحاء، وذلك من أجل توفير حياة كريمة لهم، وتم الاتفاق على التعاون مع الشركة فى مجال التشغيل للشباب من خلال تدريبهم بالشركة قبل التخرج لحصولهم على فرصة عمل من خلال التواصل المستمر مع مكتب العمل بالمنطقة.

وأعقب ذلك جولة تفقدية بالمصنع لمتابعة مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمصنع ومتابعة العمال والاستماع لهم، وتم التأكد من التطبيق الكامل للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والتنبيه بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والصرامة للوقاية منه.