سفير القاهرة في واجادوجو: مواصلة وتكثيف برامج التعاون والتدريب مع بوركينا فاسو

وسلم السفير المصري خلال اللقاء رسالتين خطيتين من الوزير شكري تتناول العلاقات الثنائية المُتميزة بين البلديّن، والتنسيق في المحافل الدولية والإقليمية، وتبادل التأييد والترشيحات.
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وعبر السفير الخولي عن عزم الجانب المصري مواصلة وتكثيف برامج التعاون والتدريب من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وبناء وحفظ السلام، وكذا مؤسسات الدولة المعنية، مؤكدًا دعم مصر لبوركينا فاسو في كافة المجالات.
من جانبه، أشاد الوزير "باري" خلال اللقاء بأواصر الصداقة والأخوة الوطيدة التي تجمع بين السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ونظير سيادته البوركيني "روك مارك كرستيان كابوريه".
كما ثمن مُختلف أنشطة التعاون الثنائي والفني بين الدولتيّن وطلب ضرورة دفعها قدمًا خلال الفترة القادمة، وخاصةً في المجالات الطبية.
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