وزيرة البيئة تتابع مواقع التخلص الآمن من المخلفات بالقاهرة

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وأوضحت وزيرة البيئة أن الموقع الممتد على مساحة 100 فدان هو محجر مستنفذ بعمق يصل من 10 إلى 20 متر، يستقبل مخلفات الهدم والبناء والحفر للتخلص منها بطريقة مناسبة تحافظ على المظهر الحضارى وتحد من المشكلات البيئية التى قد تنجم من تراكم تلك المخلفات.
ووجهت الوزيرة خلال الزيارة بضرورة الالتزام اتباع الإجراءات الآمنة للتخلص من تلك المخلفات، والتنسيق مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة للمتابعة الدورية لسير العمل، مع الأخذ فى الاعتبار الإجراءات الآمنة لغلق الموقع بعد انتهاء فترة استخدامه.
كما توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد لمتابعة مدفن العبور، إذ شهدت سير العمل بالموقعين المحكومين للتخلص الآمن من مخلفات القاهرة والقليوبية، ووجهت بضرورة المتابعة المستمرة للتحكم والسيطرة ومنع أية اشتعالات قد تحدث، وإجراء أعمال التغطية اللازمة.
وقد تم الاتفاق على عقد اجتماع عاجل مع محافظى القاهرة والقليوبية لمناقشة أوضاع مواقع الدفن ومتطلبات العمل بها من معدات، وإجراءات المتابعة واحكام السيطرة لضمان التخلص الآمن من المخلفات حفاظا على البيئة والصحة العامة.
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