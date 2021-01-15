وزيرة الهجرة: الرئيس السيسى راعيا لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" حظى برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو المؤتمر الذى تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة والإنتاج الحربى والتخطيط وقطاع الأعمال العام وكذلك الهيئة العربية للتصنيع.





وأكدت نبيلة مكرم فى بيان اليوم الجمعة، أن رعاية الرئيس للمؤتمر تزيده تشريفًا، وتؤكد رغبة مصر فى النهوض بقطاع الصناعة.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن الرئيس السيسى كان دومًا حريصًا على إضفاء رعايته للنسخ الخمس السابقة للمؤتمر، والذى يعتبر المؤتمر الحالى هو النسخة السادسة له، مشيرة إلى أن هذه المؤتمرات تأتى ضمن تكليفاته للحكومة بربط علماء مصر وأصحاب الإنجازات الدولية بقضايا الوطن ومشكلاته والاستعانة بهم فى حل هذه القضايا والمشكلات، وفى تطوير حياة المصريين بجميع المجالات، وفقًا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030".

وأضافت وزيرة الهجرة أنه نتيجة لانتشار جائحة كورونا، فقد تم عقد عدد من الندوات الحوارية التحضيرية للمؤتمر عبر تقنية الفيديوكونفرانس فى عدة مجالات أولها لمناقشة "الاستثمار الصناعى وتحديات الاقتصاد المصرى"، والثانية لمناقشة "صناعة الغزل والنسيج"، والثالثة لمناقشة "توطين صناعة السيارات فى مصر" بمشاركة العلماء والخبراء المصريين الذين حققوا إنجازات كبيرة فى مجال الصناعة بكل أشكالها، وأيضا بالتنسيق والتعاون مع وزراء "التجارة والصناعة و والإنتاج الحربى والتخطيط وقطاع الأعمال العام"، وكذلك رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بجانب مشاركة السادة المعنيين بموضوع الندوة من خبرائنا فى الداخل والغرف التجارية ورجال الصناعة، مشيرة إلى أن الندوات التحضيرية مستمرة حتى انعقاد المؤتمر فى "مارس - أبريل" المقبل.

وأوضحت الوزيرة أن قرار وزارة الهجرة بعقد هذا المؤتمر جاء نتيجة الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة وقيادتها بقطاع الصناعة للنهوض به، والذى يعد من أهم العوامل لتحقيق التنمية للاقتصاد المصرى والدولة المصرية بشكل عام.

وانعقدت النسخة الأولى للمؤتمر فى ديسمبر 2016 بمدينة الغردقة تحت عنوان "مصر تستطيع بعلمائها وخبرائها" وحضره 30 عالما وخبيرا مصريا ممن هاجروا للخارج وحققوا نجاحات فى مجالات عديدة.

واستضافت القاهرة النسخة الثانية للمؤتمر فى يوليو 2017 تحت عنوان " مصر تستطيع بالتاء المربوطة" بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وخصصت دورته للاستعانة بنابهات مصر فى الخارج تماشيا مع إعلان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى 2017 عاما للمرأة المصرية، وحضره 32 من نابهات وعالمات مصر فى الخارج.

أما النسخة الثالثة، فاستضافتها مدينة الأقصر فى فبراير 2018 تحت عنوان "مصر تستطيع بأبناء النيل"، وتخصصت هذه النسخة فى مجال تحقيق التنمية العمرانية الشاملة للريف المصرى وحسن إدارة الموارد المائية، وحضره 23 من العلماء المصريين بالخارج فى مجالات الزراعة والرى وتكنولوجيا إدارة الموارد المائية، وقد حظيت النسخ الثلاث للمؤتمر برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

فيما عقدت النسخة الرابعة، بمدينة الغردقة فى ديسمبر 2018 تحت عنوان "مصر تستطيع بالتعليم" بمشاركة 28 من خبرائنا بالخارج وبالتعاون مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى، لمناقشة ملف التعليم فى مصر ووضع التصورات الكفيلة بضمان نظام تعليمى يساهم فى بناء مواطن متحضر يواكب أساليب الحياة الحديثة مع التمسك بالقيم الدينية الوسطية والموروثات الثقافية الأصيلة.

وبمشاركة 65 خبيرا، انعقدت النسخة الخامسة للمؤتمر فى أكتوبر 2019 بالقاهرة تحت عنوان "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" بالتعاون مع وزارة التخطيط، لمناقشة دعم التواجد المصرى على خريطة الاستثمار العالمية، كما ناقش الترويج لخريطة مصر الاستثمارية فى القطاعات الواعدة بمختلف المجالات، واستعراض التجارب الناجحة للمستثمرين وآلية تطبيقها فى مصر.