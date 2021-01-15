أمطار ورياح.. خريطة الطقس من 16 إلى 21 يناير

جدة - نرمين السيد - وجاءت التوقعات كالتالى:

السبت 16 يناير

أمطار خفيفة إلى متوسطة "40% تقريبا" على مناطق من السواحل الشمالية الغربية "السلوم ، مطروح، الإسكندرية، رشيد، بلطيم" على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة "30% تقريبا" على مناطق من شمال الوجه البحرى "البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية" على فترات متقطعة.

نشاط رياح مثير للمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومن القناة وشمال الصعيد.

نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية ويؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

الأحد 17 يناير

أمطار خفيفة إلى متوسطة "60% تقريبا" على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة "50% تقريبا" على مناطق من شمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح مثير للمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومن القناة وشمال الصعيد.

نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية ويؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

الإثنين 18 يناير

أمطار خفيفة إلى متوسطة "70% تقريبا" على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة "50% تقريبا" على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة "40% تقريبا" على مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

الثلاثاء 19 يناير

أمطار خفيفة إلى متوسطة "60% تقريبا" على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة "60% تقريبا" على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة "40% تقريبا" على مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد.

الأربعاء 20 يناير

أمطار خفيفة إلى متوسطة "70% تقريبا" على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة "60% تقريبا" على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة "40% تقريبا" على مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

الخميس 21 يناير

شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.



واختتم بيان الأرصاد بضرورة اتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.