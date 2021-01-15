جدة - نرمين السيد - قررت سلطات ميناء الإسكندرية، اليوم الجمعة، إعادة فتح بوغاز ميناءى الإسكندرية والدخيلة، وذلك بعد تحسن الأحوال الجوية ووصول سرعة الرياح وارتفاع الأمواج إلى المعدلات التى تسمح بحركة والسفن بشكل آمن.





ووفقا لبيان صادر عن ميناء الإسكندرية اليوم الجمعة، بلغ عدد السفن المتراكية على أرصفة الميناء والتى تمارس حاليا نشاط الشحن والتفريغ 29 سفينة من بينهم 4 سفن حاويات و3 سفن بترول و22 سفينة بضائع عامة فضلا عن ثلاث سفينة على المخطاف الداخلى للميناء. وأشار البيان إلى أنه قد صدرت تعليمات لجميع الإدارات المعنية بالميناء بالمتابعة المستمرة للرصدات الجومائية تحسبا لأية تغيرات فى شدة الرياح وإرتفاع الأمواج قد تؤدى إلى إتخاذ الإجراءات الاحترازية المتعلقة بحركة الملاحة البحرية. جدير بالذكر انه مع بدء عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها فإنه من المتوقع تزايد معدلات التراكى ونشاط تداول البضائع خلال الساعات القليلة المقبلة بنسب قياسية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعادة فتح بوغاز الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الطقس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.