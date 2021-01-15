مصر تعرب عن تعازيها فى ضحايا زلزال إندونيسيا

جدة - نرمين السيد - تُعرب جمهورية مصر العربية، عن خالص التعازى والمواساة لإندونيسيا الصديقة وذوى الضحايا الأبرياء جرّاء الزلزال الذى ضرب جزيرة "سولاويسي" وأسفر عن عدد من القتلى والجرحى وخلف أضرارا مادية جسيمة، ومتمنيةً سرعة الشفاء لجميع المصابين.





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