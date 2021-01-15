نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمطار مصحوبة بأتربة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن الأيام المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة عن حالة الطقس اعتبارًا من غدًا السبت الموافق 16 يناير 2021 وحتى يوم الخميس المقبل الموافق 21 يناير 2021.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الاولي من الصباح خلال الفترة المقبلة، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

غدًا السبت:

أمطار خفيفة الي متوسطة (40% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية (السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم) على فترات متقطعة



أمطار خفيفة (30% تقريبا) على مناطق من شمال الوجه البحرى (البحيرة-كفر الشيخ-الدقهلية) على فترات متقطعة



نشاط رياح مثيرة للأتربة: على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد



نشاط رياح:على السواحل الشمالية الغربية تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

يوم الأحد المقبل:

أمطار خفيفة الي متوسطة (40% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة



أمطار خفيفة (50% تقريبًا) على مناطق من شمال الوجه البحرى على فترات متقطعة



نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد



نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط

يوم الإثنين المقبل:

أمطار خفيفة الي متوسطة (70% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة



أمطار خفيفة إلي متوسطة (50% تقريبا) على السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة



أمطار خفيفة (40% تقريبًا) على مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة



نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء

يوم الثلاثاء المقبل:

أمطار خفيفة الي متوسطة (60% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة



أمطار خفيفة الي متوسطة (60% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة



أمطار خفيفة الي متوسطة (40% تقريبًا) على مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة.



نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد

يوم الأربعاء المقبل:

أمطار خفيفة الي متوسطة (70% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة

أمطار خفيفة (50% تقريبا) على السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة

أمطار خفيفة الي متوسطة (40% تقريبًا) على مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

يوم الخميس المقبل:

شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.