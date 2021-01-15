إنفوجراف.. قرارات وزيارات رئيس الوزراء فى أسبوع

جدة - نرمين السيد - وجاء فى التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، وذلك بمبلغ قدره 2 مليار جنيه، دعماً للنشاط الاقتصادى فى إطار التعامل مع تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى الاتفاق مع الوزراء المعنيين على أن يتم بداية من يوم 17 يناير الجارى صرف الدفعة الثانية من المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة، التى كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسى دعماً للعمالة غير المنتظمة المتأثرة من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

كما تضمنت القرارات، وفقا لبيان صحفى، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، على أن يعاد العرض الأسبوع المقبل للمواد التى بها ملاحظات بهدف الموافقة عليه بصورة نهائية، وتنظم أحكام القانون كافة الجوانب الحياتية لجميع المصريين، عدا غير المسلمين متحدى الطائفة والملة الذين تطبق بشأنهم الأحكام الخاصة بشريعة كل منهم، فيما لا يخالف النظام العام، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاقية تمويل بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 5 ملايين و500 ألف دينار كويتي، بشأن مشروع إنشاء محطتى تحلية مياه بحر فى مدينتى رفح الجديدة، وبئر العبد الجديدة، والموقع فى الكويت بتاريخ 23/11/2020.

كما شملت القرارات أيضاً الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاقية تمويل ثان بمبلغ 55 مليون دينار كويتى بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، المعدلة لاتفاقيتى التمويل الأول والتمويل الإضافى الموقعتين بينهما بتاريخى 12/7/2018، و8/12/2018، لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، الموقعة فى الكويت بتاريخ 23/11/2020.

كما تضمنت القرارات أيضاً الموافقة على مشروع قرار بشأن الاتفاق الحكومى بين الحكومة المصرية، وبنك الاستثمار الأوروبي، بشأن إطار النقل الحضرى للبنية التحتية بمصر، والموقع فى لوكسمبورج بتاريخ 4/12/2020، وفى القاهرة بتاريخ 13/12/2020، بجانب الموافقة على تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى.

حيث ينص التعديل على أن يصبح مسمى الهيئة "الهيئة العامة للطرق والكباري" فقط دون النقل البري، مع إلغاء كافة ما يتعلق باختصاصات أو مسمى النقل البري، وذلك اتساقاً مع ما نص عليه القانون رقم 73 لسنة 2019 بإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولي، وضرورة أن تنتقل إلى الجهاز جميع حقوق والتزامات واختصاصات الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، فيما يتعلق بالنقل البرى.

كما شملت القرارات الموافقة على مشروع قرار بشأن إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة أبو قير لمحطات الحاويات "ش.م.م" داخل ميناء أبوقير بالإسكندرية، وذلك على مساحة إجمالية مقدارها 597 ألف متر مربع، وتختص المنطقة بمزاولة نشاط تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل محطة حاويات بميناء أبوقير بالإسكندرية بما فى ذلك تقديم كافة الخدمات المرتبطة بهذا الغرض، فضلاً عن الموافقة على سداد المستحقات عن عدد 63 وحدة سكنية قامت المحافظة ببنائها بأرض مصنع الغزل بكفر الشيخ، وتم بيعها بالمزاد العلني، على أن يكون السداد لباقى المبلغ على خمس سنوات بدلاً من ثلاث سنوات، بأقساط ربع سنوية، وذلك تيسيراً على المواطنين، ومراعاة للظروف الاقتصادية الناتجة عن تداعيات أزمة فيروس كورونا، بالإضافة إلى الموافقة على السير فى إجراءات توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروع محطة طاقة الرياح بنظام الـ BOO بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة خليج السويس بواسطة تحالف (إنجى – تويوتا- أوراسكوم)، على أن يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين بقدرة 250 ميجاوات لكل منهما.

وعلاوة على ما سبق، تم اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 6 يناير الجارى بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لعدد 35 مشروعاً، سعياً لاستكمال الأعمال الخاصة بتلك المشروعات، والاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها، فضلاً عن الموافقة على طلب محافظة دمياط الخاص بتجديد التعاقد بحق الانتفاع للمزرعة السمكية بالرطمة، التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بجانب الموافقة على مقترح وزارة التنمية المحلية الخاص بتحويل 2.300 أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، منها 2000 أتوبيس بالقاهرة، و300 بالإسكندرية، وذلك للعمل بالغاز الطبيعي، بدلاً من السولار، وهو ما يأتى فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فيما يتعلق بالبرنامج القومى لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى.

كما تمت الموافقة على استصدار عملة معدنية متداولة فئة الجنيه بعدد 3 ملايين قطعة، تحمل شعار الاحتفال بعيد الشرطة، وذلك تخليداً لذكرى المناسبة المحتفى بها، بجانب الموافقة على تشكيل لجنة هندسية محايدة متخصصة لمعاينة عمارتى الزمالك، والتأكد من سلامتهما قبل عودة السكان لهما، وذلك بعد أن انتهت وزارة النقل من كامل الأعمال الخاصة بهما، وكذلك استعراض خطة تقنين أوضاع جميع محطات الصرف غير المرخصة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، بالتزامن مع إعداد وتنفيذ خطة زمنية لرفع كفاءة هذه المحطات للوصول بها إلى المواصفات الفنية المطلوبة، وأخيراً الموافقة على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالسير فى إجراءات التعاقد مع الشركة العربية للاستثمار العمرانى لتنمية قطعة الأرض بمساحة 5000 فدان بمدينة حدائق العاصمة بنظام البيع "نقدى وعينى" مع هيئة المجتمعات.

وعلى صعيد الاجتماعات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع مع وزير الشباب والرياضة لمتابعة الترتيبات النهائية للنسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال، التى تستضيف مصر منافساتها خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير 2021، بالإضافة إلى عقد اجتماع موسع مع ممثلى الشركات المنتجة والموردة للأكسجين الطبى وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث أكد على العمل لمضاعفة الإنتاج لتأمين توفير الأكسجين لأى مستشفى عام أو خاص، وذلك بمشاركة وزيرتى الصحة والسكان، والتجارة والصناعة، ومسؤولى الجهات المعنية.

هذا إلى جانب اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة الخطوات التنفيذية للمشروع القومى الخاص بإعداد منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية وتخصيص رقم قومى للعقارات، وذلك بحضور وزراء العدل، والتنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية، كما حضر الاجتماع بمقر مجلس الوزراء رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومستشار رئيس الجهاز للنظم الجغرافية، ومسئولو عدد من الجهات المعنية.

وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، ترأس سيادته اجتماع اللجنة العليا لبطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021؛ لمتابعة الترتيبات النهائية لانطلاق البطولة فى 13 يناير الجاري، وتم الاتفاق على أن تكون جميع المباريات بدون جماهير، وذلك بمشاركة عبر تقنية الفيديو كونفرانس لوزراء السياحة والآثار، والمالية، والداخلية، والصحة والسكان، والطيران المدني، ومسؤولى الجهات المعنية، وحضر بمقر مجلس الوزراء وزير الشباب والرياضة، ورئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، ومدير البطولة، ورئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد.

بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة إجراءات تنمية مدينة الإسماعيلية الجديدة، وإنشاء جهاز لإدارتها وتشغيلها، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور رئيس هيئة قناة السويس، ومسؤولى وزارة الدفاع ، فضلاً عن عقد اجتماع مع وزير التموين والتجارة الداخلية، للاطمئنان على توافر السلع الاستراتيجية، حيث شدد على ضرورة توافر السلع المختلفة للمواطنين، وتوفير مخزون استراتيجى تفادياً لأى طارئ خاصة فى ظل جائحة "كورونا"، مع ضرورة العمل فى الوقت نفسه على ضبط الأسواق.

كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للتقرير، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة الجهود التى تبذلها الجهات المختصة بتنفيذ مشروع تأهيل وتبطين الترع والمصارف بمختلف محافظات الجمهورية من واقع الرصد الميدانى، وذلك بحضور وزراء الموارد المائية والرى، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعى، والزراعة واستصلاح الأراضى، ومسؤولى الجهات المعنية ، إلى جانب اجتماع لمتابعة تنفيذ التكليف الرئاسى بشأن تيسير إجراءات تسجيل عقود الملكية العقارية، وذلك عبر تقنية "فيديو كونفرانس" بمشاركة وزيرى العدل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فضلاً عن الاجتماع الأسبوعى عبر الفيديو كونفرانس، حيث تم مناقشة عدد من الملفات مثل جهود مواجهة فيروس "كورونا"، ومؤشرات الأداء المالى للنصف الأول من 2020/2021.

بالإضافة إلى عقد اجتماع مع وزيرة التعاون الدولى، لمتابعة موقف المشروعات التنموية الممولة من شركاء التنمية فى عدد من الوزارات مثل الزراعة واستصلاح الأراضى، والصحة والسكان، والبيئة، وأخيراً اجتماع مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونائبه لشئون الثروة الحيوانية والسمكية، لاستعراض موقف الثروة السمكية، وجهود تطوير بحيرة المنزلة وإزالة كافة التعديات الواقعة عليها.

وبشأن الأنشطة التى قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت تفقد أحد مشروعات الإسكان التى تنفذ لصالح أهالى المناطق غير الآمنة فى مدينة السلام، حيث أكد على المضى فى استكمال هذا المشروع وكلف بعرض موقف تأثيث الوحدات المنتهية أسبوعياً، وذلك بحضور وزيرى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتضامن الاجتماعي، ومحافظ القاهرة، وعدد من المسئولين، بالإضافة إلى تفقده ومرافقوه موقف تنفيذ تجمع سكنى مشروع "معاً" بحى السلام أول، والذى يعد المرحلة الثانية من هذا المشروع، وتتضمن تنفيذ 102 عمارة سكنية، بواقع 3.312 وحدة سكنية، حيث تم الانتهاء من المبانى بنسبة 100%، ليصل حجم ما يوفره المشروع بمرحلتيه الأولى والثانية إلى 4.416 وحدة سكنية.

كما تفقد رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه أعمال تنفيذ 20 ألف وحدة إسكان اجتماعى وبديل عشوائيات بالحى 24 بمدينة العبور الجديدة من خلال زيارة إلى الموقع، وذلك فى إطار جولته لتفقد مشروعات الإسكان لأهالينا فى المناطق العشوائية، إلى جانب نعى سيادته اللواء مهندس محمود مغاوري، أمين عام نقابة المهندسين، الذى رحل فجر السبت، حيث قال إنه شرُف بالعمل معه بوزارة الإسكان وكان مثالاً للإخلاص والتفانى.

تضمنت الأنشطة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء، استعراض الحصاد السنوى لجهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عن عام 2020، فى تقرير قدمه مدير المنظومة، الذى أكد أن المنظومة تمكنت خلال شهر ديسمبر الماضى من استقبال ورصد 149 ألف شكوى وطلب واستغاثة، ليصل إجمالى ما تعاملت معه المنظومة إلى 1.35 مليون شكوى خلال عام 2020، بجانب زيارة للصالة المغطاة باستاد القاهرة للوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات النهائية بالصالة، التى ستشهد حفل افتتاح بطولة العالم لكرة اليد 2021، ولمؤازرة المنتخب المصرى أثناء تلقيه تدريباته النهائية، وذلك برفقة وزير الشباب والرياضة، ومحافظ القاهرة، ومدير استاد القاهرة الدولى.

كما شهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق وشركة سيمنز العالمية؛ لتنفيذ منظومة متكاملة للقطار الكهربائى السريع فى مصر بإجمالى أطوال حوالى 1000 كم على مستوى الجمهورية، وبتكلفة إجمالية 360 مليار جنيه مع البدء الفورى لتنفيذ الخط الذى سيربط مدينة العين السخنة بمدينة العلمين الجديدة مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن توفير التمكين الاقتصادى للعمالة المتضررة من جائحة "كورونا" وكذا للعمالة العائدة من الخارج، فى إطار مبادرة "نورت بلدك"، فضلاً عن زيارة لمقر مجلس النواب هنأ فيها المستشار حنفى جبالى، بمناسبة انتخابه رئيساً للمجلس، حيث أكد أن البرلمان والحكومة هما قوام العمل بالدولة المصرية، وأنه وجه الحكومة بالتعاون الكامل مع المجلس، ومساعدته فى أداء دوره الرقابى والتشريعى، وذلك بحضور وزير شؤون المجالس النيابي، ووكيلى المجلس.