إنفوجراف.. رسائل التعليم للطلاب قبل بدء إجازة منتصف العام

جدة - نرمين السيد - ينتهى الفصل الدراسى الأول بالمدارس، اليوم الجمعة، وفقا للخريطة الزمنية المعدلة من قبل الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتفادى ذروة انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا.





ووفقًا للخريطة الزمنية المعدلة للتعليم قبل الجامعى، تبدأ غدا السبت إجازة منتصف العام الدراسى وتستمر حتى 20 فبراير المقبل. والإنفوجراف التالى يروضح أهم رسائل وزارة التربية والتعليم للطلاب قبل بدء إجازة منتصف العام. وأعلنت وزارة التربية والتعليم استمرار عمل القنوات التعليمية والمنصات الإلكترونية التعليمية فى العمل خلال فترة إجازة منتصف العام وخصوصا لطلاب الثانوية العامة.

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