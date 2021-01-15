تناقش تطوير مترو المرج حلوان.. نقل النواب تبدأ أولى اجتماعاتها غدا

جدة - نرمين السيد - تعقد لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، أول اجتماع لها صباح غد السبت، وذلك بعد ساعات قليلة من انتهاء انتخابات اللجان النوعية، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 698 لسنة 2020 حول الموافقة على اتفاق منحة مساعدة فنية بين مصر والبنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تحديث الخط الأول لمترو الأنفاق القاهرة، والمعروف بمترو المرج حلوان.





ويعد اجتماع اللجنة غدا السبت هو الأول لها، والأول بين كل اللجان النوعية بالفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وذلك بحرص من رئيسها النائب علاء عابد على مواصلة العمل والقيام بدور اللجنة المنوط بها لدعم الدولة المصرية فى ملف النقل والمواصلات على كل المستويات، والتعاون مع أجهزة السلطة التنفيذية فيما يتم من إنجازات والتغلب بالرؤى والأفكار على ما به من إشكاليات لصالح الوطن والمواطن. وتضمن جدول أعمال اجتماع اللجنة قرار رئيس الجمهورية رقم 698 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق منحه مساعدة فنية بين مصر والبنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تحديث الخط الأول لمترو الأنفاق القاهرة- مرحلة التحديث الأولى بمبلغ 3 ملايين و5 آلاف يورو الموقع بتاريخ 21 أكتوبر 2020. وتستهدف الإتفاقية إصلاح البنية التحتية للسكك الحديدية وللطاقة، وإصلاح أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزى فى الخط الأول لمترو القاهرة، وإصلاح الأنظمة الكهروميكانية بمرافق محطات الخط الأول لمترو القاهرة، وإدخال نظام تخطيط لموارد تحديث الخط الأول لمترو القاهرة.

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