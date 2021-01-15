سكرتيـر عـام منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يزور القاهرة غدا

عقــدَ السفيـر عماد حنـا سفيــر مصر في أكـرا اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا مع "وامكيلي ميني" سكرتيـر عـام منطقة التجارة الحــرة القارية، تناولا خلاله زيارته المُرتقبة للقاهرة، والتي من المُقـرر أن تبدأ غدا السبت.

ومن المقرر ان يعقد مينى خلال الزيارة سلسلةً من الاجتماعات واللقاءات الهامة اتصالًا بإنفـــاذ اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية التي بدأ العمل بموجبها اعتبارًا من بداية العام الجاري ٢٠٢١.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم الجمعة ان السكرتير العام لمنطقة التجارة الحــرة القارية أعرب خلال اللقاء مع السفير عماد حنا عن سعادته بأن تكون القاهرة أولى العواصم الأفريقية التي يزورها تزامنًا مع بدء التطبيق الفعلي لهذه الاتفاقية الطموحة التي كان لمصر دورها الفاعل في إنفاذها أثناء رئاستها للاتحاد الأفريقي، كما كانت في طليعة الدول التي صَدّقتْ عليها إيمانًا منها بأهميتها في تحقيق التكامل الأفريقي المنشود.

وعبر عن تطلعه للتعاون مع الجانب المصري والاستفادة من خبراته الواسعة ، سعيًا لإيجاد سوقٍ أفريقية موحدة ذات حضورٍ فعلي على الساحة التجارية العالمية بما يصب في النهاية في صالح المواطن الأفريقي.

وأعرب "وامكيلي ميني" عن امتنانه للدعم المصري الملموس للاتفاقية وسكرتاريتها الوليدة، كما ثَمَنَ دور مصر الريادي على الساحتين الإقليمية والدولية وإدارتها الحكيمة لقضايا القارة وشواغلها إبان تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي.

من جانبه، رحبَ السفير حنــا بزيارة السكرتير العام لمنطقة التجارة الحــرة القارية للقاهـرة، والتي ستشهد مجموعةً من اللقاءات والمُشاورات الهامة التي يُمكن البناء عليها لخدمة أهداف التنمية القارية المُستدامة، إضافةً إلى حضور السكرتير العام لاحتفالية "إنـارة شُعلة التجارة الأفريقية" وزيارة عددٍ من المشروعات القومية الجديدة التي تُمثل إضافةً للقدرات الأفريقية وتعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود في مواجهة التحديات العالمية المُترتبة على انتشار فيروس كورونا.

وأكدَ حنـا في هذا السياق حرص القيادة السياسية في مصر على تحقيق الاندماج الإفريقي المأمول عبرَ دعم المُشاركة مع الأشقاء الأفارقة، وتشجيع اتخاذ خطواتٍ مُتدرجة وثابتة لتعزيز التجارة بين دول القـارة، والتوافق حول خطةٍ لتوحيد المعايير والمواصفات للارتقاء بالمُنتج الأفريقي بما يُمكّنَهُ من التواجُد والمنافسة في السوق العالمي، وترحيبها بالمُساهمة بخبرة مصر الواسعة في مجال التجارة في السلع والخدمات، والتحكيم التجاري الدولي وفض المنازعات، والمُعالجات التجارية، وموضوعات حقوق الملكية الفكرية وقواعد المنشأ، وغيرها من الموضوعات التي تحظى مصرُ بخبراتٍ وتجارُب مُتراكمة فيهـا.