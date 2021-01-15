لقاءات وقرارات هامة| الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء.. انفوجراف

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفو جرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، خلال الفترة من 9 يناير إلى 15 يناير 2021، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلًا عن الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، وذلك بمبلغ قدره 2 مليار جنيه، دعمًا للنشاط الاقتصادي في إطار التعامل مع تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى الاتفاق مع الوزراء المعنيين على أن يتم بداية من يوم 17 يناير الجاري صرف الدفعة الثانية من المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة، التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي دعمًا للعمالة غير المنتظمة المتأثرة من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

كما تضمنت القرارات أيضًا الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، على أن يعاد العرض الأسبوع المقبل للمواد التي بها ملاحظات بهدف الموافقة عليه بصورة نهائية، وتنظم أحكام القانون كافة الجوانب الحياتية لجميع المصريين، عدا غير المسلمين متحدى الطائفة والملة الذين تطبق بشأنهم الأحكام الخاصة بشريعة كل منهم، فيما لا يخالف النظام العام، فضلًا عن الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاقية تمويل بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 5 ملايين و500 ألف دينار كويتي، بشأن مشروع إنشاء محطتي تحلية مياه بحر في مدينتي رفح الجديدة، وبئر العبد الجديدة، والموقع في الكويت بتاريخ 23/11/2020.

كما شملت القرارات أيضًا الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاقية تمويل ثان بمبلغ 55 مليون دينار كويتي بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، المعدلة لاتفاقيتي التمويل الأول والتمويل الإضافي الموقعتين بينهما بتاريخي 12/7/2018، و8/12/2018، لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، الموقعة في الكويت بتاريخ 23/11/2020.

كما تضمنت القرارات أيضًا الموافقة على مشروع قرار بشأن الاتفاق الحكومي بين الحكومة المصرية، وبنك الاستثمار الأوروبي، بشأن إطار النقل الحضري للبنية التحتية بمصر، والموقع في لوكسمبورج بتاريخ 4/12/2020، وفى القاهرة بتاريخ 13/12/2020، بجانب الموافقة على تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، حيث ينص التعديل على أن يصبح مسمى الهيئة "الهيئة العامة للطرق والكباري" فقط دون النقل البري، مع إلغاء كافة ما يتعلق باختصاصات أو مسمى النقل البري، وذلك اتساقًا مع ما نص عليه القانون رقم 73 لسنة 2019 بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، وضرورة أن تنتقل إلى الجهاز جميع حقوق والتزامات واختصاصات الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى، فيما يتعلق بالنقل البري.

كما شملت القرارات الموافقة على مشروع قرار بشأن إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة أبو قير لمحطات الحاويات "ش.م.م" داخل ميناء أبوقير بالإسكندرية، وذلك على مساحة إجمالية مقدارها 597 ألف متر مربع، وتختص المنطقة بمزاولة نشاط تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل محطة حاويات بميناء أبوقير بالإسكندرية بما في ذلك تقديم كافة الخدمات المرتبطة بهذا الغرض، فضلًا عن الموافقة على سداد المستحقات عن عدد 63 وحدة سكنية قامت المحافظة ببنائها بأرض مصنع الغزل بكفر الشيخ، وتم بيعها بالمزاد العلني، على أن يكون السداد لباقي المبلغ على خمس سنوات بدلًا من ثلاث سنوات، بأقساط ربع سنوية، وذلك تيسيرًا على المواطنين، ومراعاة للظروف الاقتصادية الناتجة عن تداعيات أزمة فيروس كورونا، بالإضافة إلى الموافقة على السير في إجراءات توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروع محطة طاقة الرياح بنظام الـ BOO بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة خليج السويس بواسطة تحالف (إنجي – تويوتا- أوراسكوم)، على أن يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين بقدرة 250 ميجاوات لكل منهما.

وعلاوة على ما سبق، تم اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 6 يناير الجاري بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لعدد 35 مشروعًا، سعيًا لاستكمال الأعمال الخاصة بتلك المشروعات، والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، فضلًا عن الموافقة على طلب محافظة دمياط الخاص بتجديد التعاقد بحق الانتفاع للمزرعة السمكية بالرطمة، التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بجانب الموافقة على مقترح وزارة التنمية المحلية الخاص بتحويل 2300 أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، منها 2000 أتوبيس بالقاهرة، و300 بالإسكندرية، وذلك للعمل بالغاز الطبيعي، بدلًا من السولار، وهو ما يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بالبرنامج القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

كما تمت الموافقة على استصدار عملة معدنية متداولة فئة الجنيه بعدد 3 ملايين قطعة، تحمل شعار الاحتفال بعيد الشرطة، وذلك تخليدًا لذكرى المناسبة المحتفى بها، بجانب الموافقة على تشكيل لجنة هندسية محايدة متخصصة لمعاينة عمارتي الزمالك، والتأكد من سلامتهما قبل عودة السكان لهما، وذلك بعد أن انتهت وزارة النقل من كامل الأعمال الخاصة بهما، وكذلك استعراض خطة تقنين أوضاع جميع محطات الصرف غير المرخصة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، بالتزامن مع إعداد وتنفيذ خطة زمنية لرفع كفاءة هذه المحطات للوصول بها إلى المواصفات الفنية المطلوبة، وأخيرًا الموافقة على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالسير في إجراءات التعاقد مع الشركة العربية للاستثمار العمراني لتنمية قطعة الأرض بمساحة 5000 فدان بمدينة حدائق العاصمة بنظام البيع (نقدى وعيني) مع هيئة المجتمعات.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع مع وزير الشباب والرياضة لمتابعة الترتيبات النهائية للنسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال، التي تستضيف مصر منافساتها خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير 2021، بالإضافة إلى عقد اجتماع موسع مع ممثلي الشركات المنتجة والموردة للأكسجين الطبي، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث أكد على العمل لمضاعفة الإنتاج لتأمين توفير الأكسجين لأى مستشفى عام أو خاص، وذلك بمشاركة وزيرتي الصحة والسكان، والتجارة والصناعة، ومسئولي الجهات المعنية، هذا إلى جانب اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة الخطوات التنفيذية للمشروع القومي الخاص بإعداد منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية وتخصيص رقم قومي للعقارات، وذلك بحضور وزراء العدل، والتنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية، كما حضر الاجتماع بمقر مجلس الوزراء رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومستشار رئيس الجهاز للنظم الجغرافية، ومسئولو عدد من الجهات المعنية.

وتضمنت الاجتماعات أيضًا، وفقًا لما أبرزه التقرير، ترأس اجتماع اللجنة العليا لبطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021؛ لمتابعة الترتيبات النهائية لانطلاق البطولة في 13 يناير الجاري، وتم الاتفاق على أن تكون جميع المباريات بدون جماهير، وذلك بمشاركة عبر تقنية الفيديو كونفرانس لوزراء السياحة والآثار، والمالية، والداخلية، والصحة والسكان، والطيران المدني، ومسئولي الجهات المعنية، وحضر بمقر مجلس الوزراء وزير الشباب والرياضة، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومدير البطولة، ورئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة إجراءات تنمية مدينة الإسماعيلية الجديدة، وإنشاء جهاز لإدارتها وتشغيلها، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور رئيس هيئة قناة السويس، ومسئولي وزارة الدفاع ، فضلًا عن عقد اجتماع مع وزير التموين والتجارة الداخلية، للاطمئنان على توافر السلع الاستراتيجية، حيث شدد على ضرورة توافر السلع المختلفة للمواطنين، وتوفير مخزون استراتيجي تفاديًا لأى طارئ خاصة في ظل جائحة "كورونا"، مع ضرورة العمل في الوقت نفسه على ضبط الأسواق.

كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقًا للتقرير، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة الجهود التي تبذلها الجهات المختصة بتنفيذ مشروع تأهيل وتبطين الترع والمصارف بمختلف محافظات الجمهورية من واقع الرصد الميداني، وذلك بحضور وزراء الموارد المائية والري، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، والزراعة واستصلاح الأراضي، ومسئولي الجهات المعنية ، إلى جانب اجتماع لمتابعة تنفيذ التكليف الرئاسي بشأن تيسير إجراءات تسجيل عقود الملكية العقارية، وذلك عبر تقنية "فيديو كونفرانس" بمشاركة وزيري العدل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

فضلًا عن الاجتماع الأسبوعى عبر الفيديو كونفرانس، حيث تم مناقشة عدد من الملفات مثل جهود مواجهة فيروس "كورونا"، ومؤشرات الأداء المالي للنصف الأول من 2020/2021. بالإضافة إلى عقد اجتماع مع وزيرة التعاون الدولي؛ لمتابعة موقف المشروعات التنموية الممولة من شركاء التنمية في عدد من الوزارات مثل الزراعة واستصلاح الأراضي، والصحة والسكان، والبيئة، وأخيرًا اجتماع مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونائبه لشئون الثروة الحيوانية والسمكية، لاستعراض موقف الثروة السمكية، وجهود تطوير بحيرة المنزلة وإزالة كافة التعديات الواقعة عليها.

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت تفقد أحد مشروعات الإسكان التي تنفذ لصالح أهالي المناطق غير الآمنة في مدينة السلام، حيث أكد على المضي في استكمال هذا المشروع وكلف بعرض موقف تأثيث الوحدات المنتهية أسبوعيًا، وذلك بحضور وزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتضامن الاجتماعي، ومحافظ القاهرة، وعدد من المسئولين، بالإضافة إلى تفقده ومرافقوه موقف تنفيذ تجمع سكنى مشروع "معًا" بحي السلام أول، والذى يعد المرحلة الثانية من هذا المشروع، وتتضمن تنفيذ 102 عمارة سكنية، بواقع 3312 وحدة سكنية، حيث تم الانتهاء من المباني بنسبة 100%، ليصل حجم ما يوفره المشروع بمرحلتيه الأولى والثانية إلى 4416 وحدة سكنية.

كما تفقد رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه أعمال تنفيذ 20 ألف وحدة إسكان اجتماعي وبديل عشوائيات بالحي ٢٤ بمدينة العبور الجديدة من خلال زيارة إلى الموقع، وذلك في إطار جولته لتفقد مشروعات الإسكان لأهالينا في المناطق العشوائية، إلى جانب نعي اللواء مهندس محمود مغاوري، أمين عام نقابة المهندسين، الذي رحل فجر السبت، حيث قال إنه شرُف بالعمل معه بوزارة الإسكان وكان مثالًا للإخلاص والتفاني.

كما تضمنت الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، استعراض الحصاد السنوي لجهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عن عام 2020، في تقرير قدمه مدير المنظومة، الذي أكد أن المنظومة تمكنت خلال شهر ديسمبر الماضي من استقبال ورصد 149 ألف شكوى وطلب واستغاثة، ليصل إجمالي ما تعاملت معه المنظومة إلى 1.35 مليون شكوى خلال عام 2020، بجانب زيارته للصالة المغطاة باستاد القاهرة للوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات النهائية بالصالة، التي ستشهد حفل افتتاح بطولة العالم لكرة اليد 2021، ولمؤازرة المنتخب المصري أثناء تلقيه تدريباته النهائية، وذلك برفقة وزير الشباب والرياضة، ومحافظ القاهرة، ومدير استاد القاهرة الدولي. كما شهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق وشركة سيمنز العالمية؛ لتنفيذ منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر بإجمالي أطوال حوالي 1000 كم على مستوى الجمهورية، وبتكلفة إجمالية 360 مليار جنيه مع البدء الفوري لتنفيذ الخط الذي سيربط مدينة العين السخنة بمدينة العلمين الجديدة مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما شهد رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ بشأن توفير التمكين الاقتصادي للعمالة المتضررة من جائحة "كورونا" وكذا للعمالة العائدة من الخارج، في إطار مبادرة "نورت بلدك"، فضلًا عن زيارته لمقر مجلس النواب هنأ فيها المستشار حنفي جبالي، بمناسبة انتخابه رئيسًا للمجلس، حيث أكد أن البرلمان والحكومة هما قوام العمل بالدولة المصرية، وأنه وجه الحكومة بالتعاون الكامل مع المجلس، ومساعدته في أداء دوره الرقابي والتشريعي، وذلك بحضور وزير شئون المجالس النيابي، ووكيلي المجلس