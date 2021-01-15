نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير مصر بواشنطن: إيران تسعى لتدمير الأصول المملوكة للدول العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال السفير معتز زهران، سفير مصر بواشنطن، إننا شهدنا أن برنامج السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية الجديدة تضع إيران في موقع بارز في ظل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران وهو الاتفاق الذي لم يكن فعالا نظرا لأن إيران استمرت في زيادة برنامجها النووي.

ونبه السفير إلى أن مصر ترى أن الملف النووي ليس هو وحده المشكلة بالنسبة لسلوك إيران في المنطقة وإنما كذلك تدخل إيران ومساعيها لتدمير الأصول المملوكة للدول العربية فى أنحاء المنطقة وهو ما يجب مواجهته

ولفت زهران خلال مشاركته كضيف في حوار افتراضى بالفيديو مع المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية ـ العربية خلال مشاركته كضيف فى حوار افتراضي بالفيديو مع المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية ـ العربية، إن هناك فرصة للتعاون مع الإدارة الجديدة بالولايات المتحدة في ظل تفاقم التدخل الإيراني في الصراعات المختلفة بالمنطقة سواء في لبنان أو سوريا أو العراق أو اليمن وهو ما أدى إلى تعميق المشكلات فيها، ومن ثم لا يجب التعامل مع الملف النووي الإيراني بمعزل عن التدخلات الإيرانية في سائر الصراعات بالمنطقة، وهناك مناقشات بين مصر والولايات المتحدة بشأن إيران سواء مع الجمهوريين أو الديمقراطيين.