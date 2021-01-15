رئيس مصر للطيران لـ العاملين: شكرًا للجهود المشرفة خلال استقبال ضيوف مونديال اليد

تقدم الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بالشكر لجميع فرق العمل بالشركة، المكلفين والمعنيين بتنظيم استقبال وفود وضيوف بطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة الحالية بمشاركة 32 منتخبًا عالميا وتستمر حتى نهاية يناير الجاري، على تلك الجهود التي بذلوها على مدار الأيام الماضية وتعاملهم الاحترافي مع ضيوف مصر في ظل ظروف استثنائية يعيشها القطاع على خلفية أزمة الجائحة الوبائية "كورونا المستجد".
وقال رشدي زكريا، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إنه في ضوء اهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية بنجاح تنظيم هذه البطولة الاستثنائية في ظل جائحة كورونا وبتوجيهات وزارة الطيران المدني برئاسة الطيار محمد منار قامت الشركة الوطنية بدور الناقل الرسمي للبطولة والمشاركة في الحملة الترويجية لها علي متن الطائرات وفي مطار القاهرة.
وأضاف "عملت مصر للطيران على تقديم كافة تسهيلات السفر اللازمة والتخفيضات لضيوف مصر المشاركين في مونديال كأس العالم لخروجه بالشكل المشرف لمكانة مصر الدولية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حيث نقلت على مدار الاربعة أيام الماضية منتخبات ايسلندا ، البرتغال ، الكونغو، فرنسا ، تونس ، كرواتيا، سلوفينيا ، المجر ، البرازيل ، سويسرا، البحرين ، وعدد كبير من منظمي البطولة وممثلي القنوات الرياضية العالمية والمصورين والإعلاميين لتغطية هذا الحدث الرياضي العالمي وذلك وسط التزام تام بإتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في جميع مراحل السفر .
وأعرب رئيس مصر للطيران، عن تقديره لجهود جميع فرق العمل بمصر للطيران المعنية بتنظيم هذه البطولة والمكلفة بإستقبال هذه الوفود لتعاملهم الاحترافي والمشرف مع هذه الرحلات وعلي حسن أدائهم وتعاونهم المشرف تحت مظلة وزارة الطيران المدني مع كافة الجهات والوزارات المعنية بتنظيم الحدث وكذا التنسيق مع كافة الأجهزة والعاملين بمطاري القاهرة وبرج العرب وتمني سيادته ختام ناجح للبطولة واستمتاع المشاركين بفترة إقامتهم في مصر أثناء البطولة.
واختتمت الشركة الوطنية مصر للطيران، مساء أمس الخميس، رحلاتها الجوية المخصصة لنقل الوفود الرسمية والمنتخبات الدولية المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال المقامة في الفترة من 13 وحتي 31 يناير الحالي، وذلك بوصول منتخب البحرين الذي يعقد من أخر أربعة منتخبات وصلت القاهرة للانضمام إلى البطولة.
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