رئيس مصر للطيران لـ العاملين: شكرًا للجهود المشرفة خلال استقبال ضيوف مونديال اليد

وقال رشدي زكريا، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إنه في ضوء اهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية بنجاح تنظيم هذه البطولة الاستثنائية في ظل جائحة كورونا وبتوجيهات وزارة الطيران المدني برئاسة الطيار محمد منار قامت الشركة الوطنية بدور الناقل الرسمي للبطولة والمشاركة في الحملة الترويجية لها علي متن الطائرات وفي مطار القاهرة.

وأضاف "عملت مصر للطيران على تقديم كافة تسهيلات السفر اللازمة والتخفيضات لضيوف مصر المشاركين في مونديال كأس العالم لخروجه بالشكل المشرف لمكانة مصر الدولية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حيث نقلت على مدار الاربعة أيام الماضية منتخبات ايسلندا ، البرتغال ، الكونغو، فرنسا ، تونس ، كرواتيا، سلوفينيا ، المجر ، البرازيل ، سويسرا، البحرين ، وعدد كبير من منظمي البطولة وممثلي القنوات الرياضية العالمية والمصورين والإعلاميين لتغطية هذا الحدث الرياضي العالمي وذلك وسط التزام تام بإتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في جميع مراحل السفر .